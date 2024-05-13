Обман детей в интернете: как защитить ребенка от мошенников и не потерять деньги

Чтобы выудить денежные средства, интернет-мошенники не гнушаются никакими методами обмана. Довольно часто, чтобы похитить деньги с банковских карт, злоумышленники действуют через детей. Как мошенники обманывают детей, в материале Zakon.kz.

Многие современные дети с малых лет активно пользуются интернетом, играют в онлайн-игры и даже могут иметь собственный смартфон с различными приложениями, в том числе и банковскими. Однако не все родители прежде, чем дать смартфон в руки ребенку, осознают, что использование гаджетов без контроля со стороны взрослых может привести к серьезным финансовым потерям. Ребенок может заказать товары в Сети на баснословные суммы, оформить доставку еды. Но главная угроза в том, что дети могут стать жертвами финансовых мошенников и, ничего не подозревая, дать злоумышленникам доступ к вашим деньгам.

Стандартные риски

Управляющий директор антивирусной компании в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов говорит, что дети, подростки или студенты подвержены тем же рискам, что и взрослые, когда речь касается мошенничества в интернете или по телефону.

"Злоумышленники используют методы социальной инженерии для того, чтобы выманить персональные данные либо похитить денежные средства. В ход идут использование новостной повестки, к примеру, распродажи к праздникам, концерт известного певца, различные привлекательные предложения, например, выигрыш, дополнительная работа, возможность инвестиций". Валерий Зубанов

В этих случаях потенциальной жертве приходит сообщение в почте или социальных сетях с фишинговой ссылкой, при переходе по которой предлагается ввести данные или перевести денежные средства.

"Если у ребенка есть собственная банковская карта, риски повышаются, но это не означает, что ее не стоит заводить. В данном вопросе важна цифровая грамотность, постоянные беседы о правилах поведения в интернете". Валерий Зубанов

При этом наличие карты – не единственная возможность для злоумышленников. По данным опроса, 38% родителей пользуются сервисами, к которым есть доступ и у детей. 11% респондентов подтвердили совместный доступ к онлайн-магазинам, 10% – к онлайн-кинотеатрам и стриминговым ресурсам, 9% – к облачным сервисам.

Именно поэтому, если ребенок имеет свой смартфон или пользуется устройствами родителей, критически важен контроль со стороны родителей. Только так можно избежать денежных потерь и обмана.

Эксперт поясняет, что если мелкие потери могут быть связаны с тем, что ребенок случайно нажал не на ту кнопку и оплатил какую-либо подписку, то крупные, вероятнее, будут связаны с действиями мошенников в отношении детей или с посещением фишингового сайта.

Онлайн-игры, WhatsApp и платежные карты

Мошенники могут выманивать деньги через детей – самыми разнообразными и довольно изощренными способами. Один из них – звонки с помощью подмены номера.

По словам начальника отдела информационной политики АРРФР Дмитрия Акмаева, используя данный вид мошенничества, злоумышленники звонят или пишут детям якобы от имени родителей в мессенджер WhatsApp и просят продиктовать данные с карты, сфотографировать ее, либо предоставить иную информацию, с помощью которой можно похитить деньги с банковских карт. Сложность в том, что подмена номеров осуществляется через специальные сервисы, и ребенок, видя, что ему звонит или пишет кто-то из родителей или близких родственников, может совершенно спокойно передать нужные данные преступникам.

В данном случае ребенок должен знать, что следует положить трубку или выйти из чата, перезвонить родителям и убедиться, что это действительно были они. Но также следует помнить, что передавать "секретные" данные чужой или своей карты, в частности CVC и CVV-коды, нельзя даже родным. Более того, в большинстве банковских приложений реквизиты карты можно найти самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц. Это также необходимо объяснить ребенку.

Еще один способ хищения, о котором рассказал Дмитрий Акмаев – мошенничество в онлайн-играх. Многие современные игры имеют функцию доната, когда за деньги можно получить игровое преимущество, оружие, скин (одежда персонажа) и прочее.

По словам специалиста, бывает так, что ребенок в той или иной игре получает сообщение такого характера: "ты отлично играешь, и у меня есть возможность сделать тебе донат с большой скидкой", либо предлагается приобрести что-то за небольшую сумму. Однако, чтобы сделать это, злоумышленник просит ребенка предоставить ему данные карты родителей, но, разумеется, не сообщать им об этом.

К слову, иногда под предложением купить игровые предметы со скидкой либо приобрести платную игру без рекламы по заниженной стоимости могут скрываться вредоносные приложения. По информации fingramota.kz, в данном случае мошенник высылает ребенку ссылку со скидочной игрой, и таким образом можно "впустить" в гаджет вирусную программу, которая будет собирать персональные данные и сведения о банковских картах и счетах.

Что делать, чтобы защитить ребенка от мошенников?

"Если ребенок скачивает приложения на телефоне родителей, где зачастую установлено банковское мобильное приложение, то в итоге мошенники, выведав эту конфиденциальную информацию, без труда могут обнулить ваш счет. Поэтому лучше не давать детям играть на своем телефоне, если к нему привязаны банковские карточки, особенно зарплатная карта, или хранится другая важная информация. Также стоит установить ограничения на покупки с телефонов и регулярно проверять платные подписки, которые маленький ребенок может оформить случайно", – рекомендуют специалисты fingramota.

Помимо этого, детям, которые уже имеют собственные банковские карты, необходимо объяснить, чем чревато скачивание сомнительных приложений и переход по ненадежным ссылкам. Для большей безопасности можно завести виртуальную карту, через которую ребенок будет совершать платежи, и закидывать на счет только ту сумму, которая необходима для покупки.

Эксперт Валерий Зубанов рекомендует перед покупкой гаджета или предоставлением ребенку доступа к платному сервису провести беседу о том, что покупки в интернете стоит совершать, только посовещавшись с родителями.

"Стоит напоминать, что нельзя поддаваться щедрым предложениям в Сети или переходить по подозрительным ссылкам, вводить на таких ресурсах персональные и банковские данные. Чем чаще вы будете общаться с ребенком на эти темы, тем меньше риски – разговоры о цифровой грамотности необходимо вести регулярно". Валерий Зубанов

Кроме этого, не лишним будет использовать технические средства защиты не только на компьютере, но и на смартфоне ребенка. Например, установить родительский контроль. Также следует самостоятельно изучить все существующие способы обмана, которые используют мошенники для хищения средств, и рассказать о них ребенку. Но прежде всего нужно быть более внимательным к детям, больше интересоваться их увлечениями и "виртуальными" друзьями, под видом которых вполне могут скрываться мошенники.