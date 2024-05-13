Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Обман детей в интернете: как защитить ребенка от мошенников и не потерять деньги

дети, мошенники, преступные схемы, советы, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:39 Фото: Freepik
Чтобы выудить денежные средства, интернет-мошенники не гнушаются никакими методами обмана. Довольно часто, чтобы похитить деньги с банковских карт, злоумышленники действуют через детей. Как мошенники обманывают детей, в материале Zakon.kz.

Многие современные дети с малых лет активно пользуются интернетом, играют в онлайн-игры и даже могут иметь собственный смартфон с различными приложениями, в том числе и банковскими. Однако не все родители прежде, чем дать смартфон в руки ребенку, осознают, что использование гаджетов без контроля со стороны взрослых может привести к серьезным финансовым потерям. Ребенок может заказать товары в Сети на баснословные суммы, оформить доставку еды. Но главная угроза в том, что дети могут стать жертвами финансовых мошенников и, ничего не подозревая, дать злоумышленникам доступ к вашим деньгам.

Стандартные риски

Управляющий директор антивирусной компании в Казахстане, Центральной Азии и Монголии Валерий Зубанов говорит, что дети, подростки или студенты подвержены тем же рискам, что и взрослые, когда речь касается мошенничества в интернете или по телефону.

"Злоумышленники используют методы социальной инженерии для того, чтобы выманить персональные данные либо похитить денежные средства. В ход идут использование новостной повестки, к примеру, распродажи к праздникам, концерт известного певца, различные привлекательные предложения, например, выигрыш, дополнительная работа, возможность инвестиций". Валерий Зубанов

В этих случаях потенциальной жертве приходит сообщение в почте или социальных сетях с фишинговой ссылкой, при переходе по которой предлагается ввести данные или перевести денежные средства.

"Если у ребенка есть собственная банковская карта, риски повышаются, но это не означает, что ее не стоит заводить. В данном вопросе важна цифровая грамотность, постоянные беседы о правилах поведения в интернете". Валерий Зубанов

При этом наличие карты – не единственная возможность для злоумышленников. По данным опроса, 38% родителей пользуются сервисами, к которым есть доступ и у детей. 11% респондентов подтвердили совместный доступ к онлайн-магазинам, 10% – к онлайн-кинотеатрам и стриминговым ресурсам, 9% – к облачным сервисам.

Именно поэтому, если ребенок имеет свой смартфон или пользуется устройствами родителей, критически важен контроль со стороны родителей. Только так можно избежать денежных потерь и обмана.

Эксперт поясняет, что если мелкие потери могут быть связаны с тем, что ребенок случайно нажал не на ту кнопку и оплатил какую-либо подписку, то крупные, вероятнее, будут связаны с действиями мошенников в отношении детей или с посещением фишингового сайта.

Онлайн-игры, WhatsApp и платежные карты

Мошенники могут выманивать деньги через детей – самыми разнообразными и довольно изощренными способами. Один из них – звонки с помощью подмены номера.

По словам начальника отдела информационной политики АРРФР Дмитрия Акмаева, используя данный вид мошенничества, злоумышленники звонят или пишут детям якобы от имени родителей в мессенджер WhatsApp и просят продиктовать данные с карты, сфотографировать ее, либо предоставить иную информацию, с помощью которой можно похитить деньги с банковских карт. Сложность в том, что подмена номеров осуществляется через специальные сервисы, и ребенок, видя, что ему звонит или пишет кто-то из родителей или близких родственников, может совершенно спокойно передать нужные данные преступникам.

В данном случае ребенок должен знать, что следует положить трубку или выйти из чата, перезвонить родителям и убедиться, что это действительно были они. Но также следует помнить, что передавать "секретные" данные чужой или своей карты, в частности CVC и CVV-коды, нельзя даже родным. Более того, в большинстве банковских приложений реквизиты карты можно найти самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц. Это также необходимо объяснить ребенку.

Еще один способ хищения, о котором рассказал Дмитрий Акмаев – мошенничество в онлайн-играх. Многие современные игры имеют функцию доната, когда за деньги можно получить игровое преимущество, оружие, скин (одежда персонажа) и прочее.

По словам специалиста, бывает так, что ребенок в той или иной игре получает сообщение такого характера: "ты отлично играешь, и у меня есть возможность сделать тебе донат с большой скидкой", либо предлагается приобрести что-то за небольшую сумму. Однако, чтобы сделать это, злоумышленник просит ребенка предоставить ему данные карты родителей, но, разумеется, не сообщать им об этом.

К слову, иногда под предложением купить игровые предметы со скидкой либо приобрести платную игру без рекламы по заниженной стоимости могут скрываться вредоносные приложения. По информации fingramota.kz, в данном случае мошенник высылает ребенку ссылку со скидочной игрой, и таким образом можно "впустить" в гаджет вирусную программу, которая будет собирать персональные данные и сведения о банковских картах и счетах.

Что делать, чтобы защитить ребенка от мошенников?

"Если ребенок скачивает приложения на телефоне родителей, где зачастую установлено банковское мобильное приложение, то в итоге мошенники, выведав эту конфиденциальную информацию, без труда могут обнулить ваш счет. Поэтому лучше не давать детям играть на своем телефоне, если к нему привязаны банковские карточки, особенно зарплатная карта, или хранится другая важная информация. Также стоит установить ограничения на покупки с телефонов и регулярно проверять платные подписки, которые маленький ребенок может оформить случайно", – рекомендуют специалисты fingramota.

Помимо этого, детям, которые уже имеют собственные банковские карты, необходимо объяснить, чем чревато скачивание сомнительных приложений и переход по ненадежным ссылкам. Для большей безопасности можно завести виртуальную карту, через которую ребенок будет совершать платежи, и закидывать на счет только ту сумму, которая необходима для покупки.

Эксперт Валерий Зубанов рекомендует перед покупкой гаджета или предоставлением ребенку доступа к платному сервису провести беседу о том, что покупки в интернете стоит совершать, только посовещавшись с родителями.

"Стоит напоминать, что нельзя поддаваться щедрым предложениям в Сети или переходить по подозрительным ссылкам, вводить на таких ресурсах персональные и банковские данные. Чем чаще вы будете общаться с ребенком на эти темы, тем меньше риски – разговоры о цифровой грамотности необходимо вести регулярно". Валерий Зубанов

Кроме этого, не лишним будет использовать технические средства защиты не только на компьютере, но и на смартфоне ребенка. Например, установить родительский контроль. Также следует самостоятельно изучить все существующие способы обмана, которые используют мошенники для хищения средств, и рассказать о них ребенку. Но прежде всего нужно быть более внимательным к детям, больше интересоваться их увлечениями  и "виртуальными" друзьями, под видом которых вполне могут скрываться мошенники.

Читайте также

Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Курс доллара вырос на торгах 13 мая
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 мая
Долги, коллекторы, законодательство
Угрожают коллекторы: что делать и как защититься
Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: