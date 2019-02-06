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Школьные занятия отменили в Костанае и Павлодаре

Занятия отменены из-за морозов.

Фото : pixabay6 февраля 2019, 06:59

6 февраля в Костанае и Павлодаре отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации отдела образования Павлодара занятия учащихся 1-9 классов первой смены отменяются из-за температуры в минус 30°, ветер 7 м/с.

В Костанае ожидаются морозы в минус 32°. Занятия отменены для учащихся 0-11 классов первой смены и 1 курсов колледжей.


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