Школьные занятия отменили в Костанае и Павлодаре

Занятия отменены из-за морозов.

6 февраля в Костанае и Павлодаре отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации отдела образования Павлодара занятия учащихся 1-9 классов первой смены отменяются из-за температуры в минус 30°, ветер 7 м/с.

В Костанае ожидаются морозы в минус 32°. Занятия отменены для учащихся 0-11 классов первой смены и 1 курсов колледжей.





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