Школьные занятия отменили в Костанае и Павлодаре
Занятия отменены из-за морозов.
Фото : pixabay6 февраля 2019, 06:59
6 февраля в Костанае и Павлодаре отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.
Так, по информации отдела образования Павлодара занятия учащихся 1-9 классов первой смены отменяются из-за температуры в минус 30°, ветер 7 м/с.
В Костанае ожидаются морозы в минус 32°. Занятия отменены для учащихся 0-11 классов первой смены и 1 курсов колледжей.
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