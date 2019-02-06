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Бегун задушил атаковавшую его пуму в США

Он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Фото : pixabay6 февраля 2019, 08:02

Пума напала на мужчину, занимавшегося бегом в природном парке в американском штате Колорадо, бегун смог защититься и задушил животное, сообщает РИА Новости.

"В понедельник 4 февраля молодая пума напала на бегуна. Жертва смогла защитить себя от атаки, в результате животное погибло. Бегун впоследствии смог покинуть парк и добрался до местной больницы", - сообщила в Facebook организация Colorado Parks and Wildlife, контролирующая парки и заповедники Колорадо.

Как пишет Denver Post, представитель Colorado Parks and Wildlife Ребекка Феррелл сообщила, что сначала пума шла за мужчиной, потом напала на него и вцепилась когтями в запястье. Свободной рукой мужчина смог нащупать камень на земле и ударил им пуму по голове. Потом ему удалось обхватить животное за шею и повалить на землю. После того как бегун смог освободить запястье от клыков, он запрыгнул на спину пумы и задушил ее с помощью рук и ног.

Мужчина затем сел в машину и приехал в больницу с укусами и рваными ранами на руках и лице.

"Это сумасшествие, но это правда... У него не было ни оружия, ни ножей, ни треккинговой палки с собой", - приводит издание слова Феррелл.

Утром во вторник мужчину отпустили из больницы.

Как отмечает издание, представители службы охраны животных позже нашли мертвую пуму на месте, о котором им сказал пострадавший. Как сообщили представители Colorado Parks and Wildlife, атаки пум в Колорадо случаются редко, а животное могло привлечь то, что мужчина бежал.


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