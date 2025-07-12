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Мир

В США женщина столкнулась с пумой во время прогулки

пума в горах, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 16:38 Фото: freepik
В США туристка Кортни Расура встретила пуму в лесу Лос-Падрес и не только сумела избежать нападения, но и сняла происшествие на видео, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ранним утром на тропе Gridley, когда женщина спускалась с горы, слушая подкаст. Внезапно дорогу ей перегородила пума, сообщает Edhat.

"Я очень надеялась, что мой крик заставит ее уйти", – рассказала Расура.

Хищница сначала отступила, но вскоре вернулась, внимательно осмотрела туристку и лишь потом скрылась в кустах. Расура, которая ходит по этим тропам уже 15 лет, призналась, что этот опыт стал для нее одновременно удивительным и ужасающим.

Согласно рекомендациям Службы национальных парков США, при встрече с пумой нельзя паниковать, убегать или подходить ближе. Лучше попытаться отпугнуть ее громкими звуками и широкими жестами. Если это не поможет, стоит бросить предмет или, в крайнем случае, защищаться.

Ранее мы сообщали, что чихуахуа спасла хозяина из ледниковой трещины в Швейцарии.

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Асель Аукешева
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