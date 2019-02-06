В нескольких регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

Из-за непогоды также отменены занятия для учащихся.

Из-за плохой погоды закрыты дороги местного и республиканского значения в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.

По информации на сайте "Казавтодор", в СКО и Костанайской области закрыты дороги по всем направлениям, в связи с понижением температуры до -40.

В Акмолинской области на автодороге "Астана - Ерейментау - Шидерты" для всех видов автотранспорта закрыт участок на 205-266 км - граница Акмолинской обл. - п. Шидерты.

В Карагандинской области на трассе "Кызылорда - Павлодар" закрыт для грузового и общественного транспорта участок 424-906 км, Жезказган - с. Топар.

На трассе "Екатеринбург-Алматы" закрыт участок 1492-1858 км, автодорога Караганда - Балхаш.

В ВКО Название на автодороге Усть-Каменогорск - Зыряновск -Рахмановские ключи закрыт участок 46-66 км, Северное – пов. на Серебрянск. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале в зимний период 2018-2019 года.

Также в ВКО из-за 35 градусного мороза закрыт участок трассы "Омск-Майкапчагай".

Из-за непогоды отменены занятия для учащихся с 1 по 11 классы в Восточно-Казахстанской области. Вынуждены сегодня пропустить уроки и школьники Павлодарского региона. Там из-за понижения температуры до минус 30 от учёбы освободили учеников с 1 по 9 классы.

В Астане 6 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов обеих смен, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются.

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