ДТП с G-wagen в Алматы: полиция опровергла слухи о прекращении уголовного дела

С момент задержания подозреваемый в смертельном ДТП также находится под стражей.

В Департаменте полиции Алматы ответили на фейковое сообщение о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого в смертельном ДТП на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина, передает Zakon.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Как мы ранее сообщали, уголовное дело в отношении гр.Кар находится на рассмотрении в суде. Он с момента задержания находится стражей. Вместе с тем, призываем граждан руководствоваться лишь сведениями от официальных источников и ни в коем случае не способствовать тиражированию слухов и ложных сообщений", - сообщила официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В то же время в ДП напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

29 января стало известно, что дело было направлено в суд. Ильяс Кар обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и оставлении места дорожно-транспортного происшествия (ст. 345 ч.4, и ст. 347 УК). Однако, как сообщает родственница одной из погибших женщин Айдана Шаяхметова, официальные документы, переданные родственникам пострадавших для ознакомления, не соответствуют ранее опубликованной информации. Например, экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови водителя Mercedes Gelandewagen.

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