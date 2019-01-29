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ДТП с G-wagen в Алматы - дело направлено в суд

Ильяс Кар обвиняется в совершении преступления по двум статьям УК РК.

Фото : Zakon.kz29 января 2019, 17:02

Прокуратура Алмалинского района Алматы направила в суд уголовное дело по обвинению Ильяса Кар 1985 года рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

Указанный гражданин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и оставлении места дорожно-транспортного происшествия (ст.345 ч.4, и ст. 347 УК).

29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфулина Кар, управляя автомашиной Mercedes Benz G55, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Galant, после чего скрылся с места преступления.

В результате ДТП скончался водитель автомашины Mitsubishi Galant и двое его пассажиров, один гражданин с различными травмами госпитализирован в БСМП города.Среди погибших была актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор и обеспечено полное и объективное расследование.


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