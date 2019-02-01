ДТП с G-wagen в Алматы: так был ли пьян водитель?

Ранее в Департаменте полиции Алматы заявили, что водитель Ильяс Кар во время управления машиной находился в нетрезвом состоянии.

Трагичное ДТП с участием дорогого внедорожника Gelandewagen в Алматы вызывает все больше вопросов. В редакцию Zakon.kz обратилась сестра погибшей Динары Хамитовой Айдана Шаяхметова.

29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфулина Кар, управляя автомашиной Mercedes Benz G55, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Galant, после чего скрылся с места преступления.

В результате ДТП скончался водитель автомашины Mitsubishi Galant и двое его пассажиров, один гражданин с различными травмами госпитализирован в БСМП города. Среди погибших были Динара Хамитова и актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

Мужчина является главой крупной производственной компании. В тот вечер он отдыхал в одном из ночных клубов Алматы, расположенном в двух кварталах от места аварии. Он не состоит в официальном браке.

Ранее в Департаменте полиции Алматы заявили, что водитель Ильяс Кар во время управления машиной находился в нетрезвом состоянии.

"Департамент полиции Алматы напоминает о задержании водителя автомашины марки Mercedes Gelandewagen, гр. К.,1985 года рождения, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина. Следствием установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В порядке ст. 128 УПК РК гр. К. водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы", - рассказали в ДП Алматы.

29 января стало известно, что дело было направлено в суд. Ильяс Кар обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть трех лиц и оставлении места дорожно-транспортного происшествия (ст.345 ч.4, и ст. 347 УК).

Однако, как сообщает Айдана Шаяхметова, официальные документы, переданные родственникам пострадавших для ознакомления, не соответствуют ранее опубликованной информации. Во-первых, экспертиза не подтвердила наличие алкоголя в крови водителя Mercedes Gelandewagen.

- Кровь для исследования была изъята 30 декабря 2018 года, однако направлена в лабораторию только 4 января 2019 года, результат экспертизы получен 11 января 2019 года, т.е. экспертизу проводили более 10 дней. Кроме того, оказалось, что невозможно было осуществить наркоэкспертизу, так как крови для исследования было предоставлено недостаточно. Отсюда следует вопрос, почему опытный следователь, допустил забор малого количества крови? Почему при приеме материала, специалисты лаборатории сразу не указали на данный факт? Неужели, подобная экспертиза проводится впервые? – пишет сестра погибшей.

Помимо этого, изначально было заявлено, что водитель был задержан, но согласно документам, как говорит Айдана, он явился в полицию с поличным.

- В-третьих, на видео с места происшествия четко видны трещины на лобовом стекле, не только со стороны водителя, но и пассажира впереди, как от удара, что ставит вопрос о наличии в момент аварии в машине, как минимум еще одного человека. Наличие пассажиров подтверждают и очевидцы. Однако следователь на данный вопрос заявил, что трещины – результат срабатывания подушки безопасности. Вопрос: подушка безопасности срабатывает в сторону окна? Хотя следователь так и заявил, - возмутилась девушка.

Так же, по ее словам, изначально, ставился вопрос о предъявлении обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РК: 345-й, часть 4 ("деяние повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц"), 347-й ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия"), а также 119 ч.4 УК РК ("Оставление в опасности"). Но преследование по 119 статье УК РК было решено прекратить.

- Причиной послужило то, что "непосредственно после столкновения транспортных средств к пострадавшим участникам дорожного движения подошли прохожие и проезжавшие люди, которые стали оказывать помощь, и вызвали бригаду скорой помощи, т.е. пострадавшие не были лишены возможности принятию мер к самосохранению, так как им оказывалась помощь очевидцами происшествия"! Не кажется ли это бредом?! Условно, получается, если вы вдруг, случайно в торговом центре, где полно народу, толкнете человека, и он упадет с 3 этажа, вы спокойно можете идти домой, даже не оглянувшись. Зачем? Ведь вокруг полно народу, которые и без вас справятся, - обратилась Айдана Шаяхметова.

Ранее в прокуратуре Алматы заявили, что по уголовному делу назначен процессуальный прокурор и обеспечено полное и объективное расследование.

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