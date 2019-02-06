Известная супермодель стала бездомной и живет на улице

Звезда 80-х испанская красавица Настасья Урбано потеряла все свое состояние и дом.

Бывшая супермодель Настасья Урбано ночует возле банкоматов и мечтает снова встать на ноги и стать личностью, передает Zakon.kz со ссылкой на Daily mail.

Слава супермодели пришла к Настасье в 1980-х. Ее лицо было на обложке Vogue. Сейчас ей 57 лет, и она осталась бездомной.

"Когда мне было 20, я переехала из Европы в Нью-Йорк. Я сотрудничала с модельным агентством Ford Models. Несколько лет подряд мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней. Я обедала с Джеком Николсоном, Романом Полански и Энди Уорхоллом, тусовалась с Мелани Гриффит и Доном Джонсоном. Крутой поворот в жизни манекенщицы произошел, когда она познакомилась со своим мужем и отцом своих детей. По словам Настасьи, этот мужчина разорил ее", - рассказала Настасья Урбано в интервью изданию.

Экс-супермодель призналась, что единственным счастьем в ее браке стали дети, а все остальное было ужасно.

"Он за все расплачивался моими деньгами. Всего через два дня после нашего знакомства он захотел, чтобы я купила ему "БМВ". Я подписала чек — я была влюблена, как дура", - рассказала Настасья Урбано.

После того, как муж разорил модель, она вынуждена была продать дом и кочевала с одной квартиры на другую, пока у нее не кончились деньги.

"Я хочу жить, а не пытаться выжить. Я устала выпрашивать у друзей деньги. Все мои знакомые отвернулись от меня. Я не хочу, чтобы мои дети стыдились меня — я хочу, чтобы они видели меня благополучной. Я хочу снова встать на ноги и стать личностью, чтобы они могли мной гордиться", - поделилась с изданием женщина.

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