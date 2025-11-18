Известную певицу задушили в доме престарелых

Энкарнита Поло была звездой испанской поп-сцены 60-х и 70-х годов. Она прославилась благодаря хиту "Paco, Paco, Paco". Женщину задушили в доме престарелых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание El Caso, местная полиция считает, что 86-летнюю Поло задушил другой житель дома престарелых в Авиле, где она проживала в течение долгого времени, проходя лечение от рака.

Идет расследование обстоятельств смерти артистки.

<br>

Предполагаемый нападавший – восьмидесятилетний мужчина, которого поместили в психиатрическое отделение после инцидента.

Ее дочь, Ракель Вайцман Поло, сообщила близким друзьям и семье о кончине матери и попросила проявить уважение и не беспокоить ее в это тяжелое время.

"С огромной скорбью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась сегодня в Авиле – городе, где мы живем и где она провела последние годы своей жизни, окруженная любовью", – написала дочь Энкарниты своей семье.

Ранее умер французский лирик Жан-Макс Ривьер, писавший песни Брижит Бардо и Далиде.