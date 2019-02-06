Бывшего главу управления здравоохранения Алматы подозревают в даче взятки

От занимаемой должности Серикбол Мусинов был освобожден в сентябре прошлого года.

В Медеуский районный суд №2 поступило уголовное дело в отношении Серикбола Мусинова, сообщает Zakon.kz.

Экс-глава управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов подозревается в даче взятки. "Сегодня дело поступило в суд", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 367, частью 3, пунктами 1, 2 УК РК.

О том, что Серикбол Мусинов был освобожден от занимаемой должности стало известно 20 сентября 2018 года.

Практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны. Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК.

Начал работу в 1980 году врачом-интерном Аягузской ЦРБ ныне Восточной-Казахстанской области. В разные годы работал начальником департамента здравоохранения Семипалатинской области, проректором Школы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, начальником управления фармацевтического контроля Астаны, руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, генеральным директором Национального Центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения и социального развития РК и др.

С конца ноября прошлого года работал руководителем Управления здравоохранения города Алматы.

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