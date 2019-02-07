"Обитель зла" в кино и играх: все, что нужно знать перед новым сериалом от Netflix

Материал получился настолько объемным, что пришлось пилить на три части. Сегодня говорим о каноничных играх серии, дальше – больше.

Серия "Обитель зла" в очередной раз достигла пика своей популярности. Потому не вижу повода не сесть на "хайп-трейн" и не поговорить о самых главных медиапродуктах вселенной. На днях вышел обласканный прессой ремейк Resident Evil 2, сразу после релиза которой Netfilx и Constantin films заявили о производстве сериала, за который все также будет отвечать студия, "подарившая" миру шесть киносиквелов обители. Так что самое время вспомнить, с чего все начиналось, как развивались почти независимые друг от друга игры и фильмы, а также обсудим последние новинки. С вами Zakon.kz, мы во все поиграли и посмотрели за вас, так что как всегда экономим ваше время и раздаем ненужные советы. Судебное заседание объявляется открытым, на скамье подсудимых главные медиапродукты вселенной "Обители зла". И сегодня будет щедрый день на вердикты, обещаем.

Серия игр: Resident evil 0-7

Начнем с канона и сразу нескольких ремарок. Во-первых, все игры серии брать не будем, только коротко и по делу возьмем сюжет, а также неразделимые геймплейные особенности главных номерных частей. Можно, конечно, взять еще две части "Откровений" (Resident Evil: Revelations 1-2), но тогда и без того немаленькая история растянулась бы в бесконечность. Так что полный разбор всего сделаем как-нибудь в другой раз. Почему в подзаголовке есть цифра "0". Все просто: это приквел оригинальной первой части, без которого история распространения T-вируса (превращающего людей в "ходячие" мешки с гнилым мясом или что похуже) была бы неполной. С ремарками все, начинаем.

Resident evil 0

На скамье подсудимых приквел самой первой "Обители зла". История начинается в 1998 году. Группа спецназа "S.T.A.R.S." (Special Tactics And Rescue Service) прилетает в пригород многострадального (как мы узнаем после) города Раккун-Сити. Солдатики должны провести расследование серии загадочных убийств. Дальше по классике (читай "клише"). Вертолет падает в лесу, но все выживают. Затем отряд находит перебитый конвой, в записях которого говорится, что по лесу уже бродит уголовник Билли Коэн (первые подозрения отряда в череде убийств сразу падают на него - большая ошибка). Отряд разделяется (я настаиваю, что это классика, а не клише!), фельдшер спецназа Ребекка Чемберз находит железную дорогу и одиноко стоящий поезд. Нарушаем интригу - внутри прячется уголовник Билли, однако опасность исходит вовсе не от него. Каждый из вагонов поезда под завязку набит зомби, мутировавшими животными и какими-то огромными слизнями. Недолго думая, понимая очевидную выгоду, герои решают объединить усилия, да и расстреливать оголтелую толпу мутантов вместе веселее. Конец завязки. Теперь по сюжету понесемся галопом.

Разгромив поезд, герои оказываются на конечной – это заброшенная научно-исследовательская станция, ранее принадлежавшая огромной фармацевтической корпорации "Амбрелла" (Umbrella - в переводе с английского "зонтик").

Интересный факт: В одноименном фильме Пола Андерсона источником зла также является корпорация Umbrella, однако на этом все совпадения с прототипом за исключением пары незначительных мелочей заканчиваются.

Во время путешествия по комплексу Ребекка и Билли знакомятся поближе. Билли оказывается отличным парнем, которого грязное правительство заставило расстреливать гражданских, но он отказался (это классика, вам меня не переубедить!), а потому теперь он - военный преступник. Теперь о Т-вирусе. Бывший хозяин комплекса Джеймс Маркус (ныне числящийся пропавшим), при участии Озвелла Е. Спенсера и Эдварда Эшфорда сделали фундаментальное открытие - вирус-прародитель. Синтезировав открытый ими вирус с вирусом Эбола, они получили агент, способный вызывать немедленную мутацию зараженного организма. Единственным серьезным недостатком вируса была крайне высокая светочувствительность, губительная для заразы. Для прикрытия дальнейших исследований товарищи создают фармацевтическую компанию, известную как "Амбрелла". Изначально Эфшорд хотел применять открытый ими вирус в медицине, используя его мощные регенеративные свойства, но после его смерти Спенсер и Маркус принялись изучать возможности применения вируса в качестве биологического оружия. Скомбинировав вирус с ДНК пиявки, они получили Т-вирус, превращавший зараженных в зомби. Корпорация "Амбрелла" во главе со Спенсером тайно продолжила противозаконные исследования Т-вируса с целью продажи его на рынке вооружений. И именно утечка Т-вируса из лаборатории корпорации в арклейских горах стала причиной заражения людей и появления мутантов.

Кончается игра традиционно для серии: главные герои взрывают лабораторию, а затем расходятся. Ребекка говорит Билли, что теперь он официально для всех труп (не подгнивающий и ходячий, а обычный), поэтому может отправляться куда пожелает. Сама же девушка направляется в особняк, ставший главным местом действия первой части игры.

Решение суда. Да, сюжет не блещет оригинальностью, Билли как персонаж получился скомканным, слишком клишированным (ладно, все это было не слишком изобретательное клише, убедили) даже для своего времени. Тем не менее, история объясняет, как Т-вирус вырвался на свободу, в чем его особенности, а также знакомит нас с его изобретателями. Присяжные после короткого совещания строго постановили, что вердикт "нулевой обители" будет однозначно положительным. Игра, проседая в сюжете, обновила геймплей первой части, привнесла несколько новых персонажей, мутантов и декораций, так что мелкие недочеты суд счел несущественными.

Resident evil 1

В зал заседания выводится новый подозреваемый в плохом сюжете категории "B". Игра, ставшая культом, легендой и классикой. Как и "нулевая часть серии", оригинальный Resident Evil получил полностью переработанный внешний вид - детальную картинку, текстуры с поддержкой высокого разрешения, новую озвучку. Но перейдем к показаниям свидетелей.

Сюжетно обитель стартует сразу после "нулевой" части. В особняк в окрестностях Раккун Сити (да, тот самый, куда отправилась Ребекка после расставания с уголовником Билли) приезжает очередная группа солдатиков S.T.A.R.S., чтобы спасти пропавший отряд, который был отправлен ранее для расследования череды убийств в регионе.

Интересный факт: Фактически в каждой номерной серии игры мотивацией одного или нескольких главных героев является поиск других людей – пропавших родственников, важных государственных деятелей, своих сослуживцев или преступников.

На главных ролях у нас четверо: Крис Рэдфилд, Джилл Валентайн, Барри Бертон и капитан Альберт Вескер (играть будем за первых двух). Сюжетно обе истории имеют несколько отличий, однако в итоге все равно сводятся к одному знаменателю. Альберт Вескер (один из главных, как позже выяснится, злодеев серии) и Барри – предатели. Барри по принуждению, а Вескер - по призванию. Перечислять мытарства главных героев по особняку и подземной лаборатории, не будем, мы здесь в основном о сюжетах судим. Так вот, главная интрига игры - Вескер работает на Umbrella. Альберт, как оказалось, специально заманил бойцов S.T.A.R.S. в особняк, чтобы проверить биооружие корпорации (мутанты, зомби, огромные животные-переростки) в боевых условиях. Кроме того, Вескер испытал на выживших подчиненных один из образцов проекта "Тиран" (проект по созданию суперсолдата) - Тирана Т-002. При этом Альберт преследует и свои меркантильные цели - отследить боевые качества Тирана и продать данные конкурентам Umbrella.

Во время череды НЕОЖИДАННЫХ очевидных сюжетных поворотов Джилл также узнает, что Барри был заодно с Вескером, так как тот угрожал его семье. Вескер активирует Тирана, однако уродливый кусок мяса в первую очередь потрошит самого капитана Зло. В это время Крисс встречает в особняке Ребекку и бродит по дому в компании уже знакомой нам героини. Стоит отметить, что обе сюжетные арки лишь тем и отличаются, что Крис и Джилл периодически пересекаются с разными персонажами. Но исход всегда один: Джилл и Барри в конце встречают Криса и Ребекку, вызывают вертолет, еще раз убивают Тирана (небывалая живучесть местных тварей – еще одна фишка серии), садятся в вертолет и улетают в закат. Лаборатория из-за активированной системы самоуничтожения взлетает на воздух вместе со злополучным особняком. Титры.

Решение суда. Насквозь вторичная, бездарно сыгранная актерами озвучивания история. А в 1996 году это все было еще и плохо анимировано, но мы тут разбираем уже HD-Remake. Но запомнилась игра отнюдь не сюжетом. Да, персонажей этих любят до сих пор (я особенно), но суд наш беспристрастен, а потому вердикт будет по фактам. Поехали: сюжет плохой, неожиданный поворот очень даже "ожиданный", нелепые монстры, например, в виде гигантских змей смотрятся вычурно. Однако атмосфера страха и опасности давила в игре так, что, например, на неуместную и плохо отыгранную актерами шутку Барри о "Джилл-сэндвиче" (когда героиню едва не раздавил потолок), люди обращали внимание лишь к третьему прохождению. А позже и вовсе сделали из этого мем на несколько десятилетий. Остальное: декорации, непреходящие чувство опасности, отсутствие необходимых для выживания предметов, загадки – все это вытащило потенциальный проходняк категории "В" в народные любимцы. Но закон суров: потрясающая игра, которая проигрывает до сих пор лишь в сюжетном плане. В переиздании убрали многие огрехи диалогов из 1996, но общую картину это не спасло.

Resident evil 2

О боже, это просто бомба. И мы про вышедший в январе Remake оригинальной второй части. Теперь это не пиксельная мешанина, а настоящий Next Gen (следующее поколение). Игра смогла не только заново влюбить в себя старых фанатов, но и вновь возвратила серии хайп. Но оставим слюни в коридоре, у нас тут суд и судят здесь сюжет. Поэтому вернемся в зал заседаний и продолжим копаться в подгнивающих кишках серии.

Компаний опять две на каждого героя (фактически их четыре, но сюжетных отличий в двух из них почти нет). На главных ролях у нас новички – Клэр Рэдфилд (сестра Криса Рэдфилда) и Леон Кеннеди (новичок, получивший назначение в полицейский участок Раккун сити).

Молодой и неопытный полицейский едет в полицейский участок Раккун Сити, чтобы принять в свою первую смену. На автозаправочной станции герой встречает Клэр Редфилд, им оказывается по пути, потому что девушка едет в тот участок для встречи с братом (герой первой части Крис Редфилд). Там же парочка встречает первых любителей прогрызть свежего человека и удирает на полицейском автомобиле в город. Прямо перед участком герои разделяются, после чего каждого ждет своя небольшая история выживания с общим финалом.

Интересный факт: помимо четырех (очень похожих, но все-таки с отличиями) сюжетных компаний, в игре есть два дополнительных режима. Забег по особняку на время в компании наемника Хэнка, выкравшего вирус из лаборатории. А также испытания мистера Тофу (соевый творог), где вы в роли куска творожной массы также на время должны выбраться из особняка.

Леон Кеннеди

Приехав в участок, Леон знакомится с шерифом Мартином, который говорит, что его коллеги нашли выход из участка (старинное здание раньше было историческим музеем с кучей потайных ходов), а нам предстоит разгадать несколько загадок, попутно расстреливая мертвецов, чтобы выбраться из здания.

Разгадав тайну участка (который на самом деле построен по всем принципам поместья из первой части с такой же подземной лабораторией), Леон вдобавок встречает абсолютно невосприимчивого к урону Тирана 2.0. Роль последнего простая – доставить главным героям как можно больше проблем на пути к выходу. В подвале участка Леон успевает впервые познакомиться с Адой Вонг (еще один значимый персонаж серии – наемница, которая, как правило, преследует только свои интересы). Вместе с Адой, которая представляется как агент ФБР, герои решают рассказать миру реальную историю ужаса, происходящего в Раккун сити. Для этого они решают забрать вирус из подземной, кто бы мог подумать, лаборатории Umbrella. На самом же деле Ада плевать хотела на раскрытие тайн корпорации, работая шпионкой, она втерлась в доверие к сотруднику корпорации, чтобы тот достал ей G-вирус. Однако лаборанта размазывает по стене Тиран, а поэтому девушка использует Леона, чтобы отбиться от всей мутировавшей фауны в лаборатории и по дороге к ней.

По пути происходит необычная трансформация расчетливой и холодной Ады, которая влюбляется в Леона, даже спасая ему жизнь. По дороге герои встречают Уильяма и Аннет Биркин – оба являются создателями вируса. В процессе между супругами происходит разлад и Уильям, теряя контроль над собой, решил присвоить себе все наработки, однако его останавливает служба безопасности, путем расстрела туловища из автомата в упор. Уильям выживает и напоследок успевает вколоть себе ампулу с вирусом, что превращает его из ботаника в биологическое оружие. К слову, как и многие боссы обители, господин Биркин не раз испортит вам настроение своим присутствием на пути к вирусу. Аннет пытается помешать Аде и Леону добыть вирус, со словами про то, что Ада не та, за кого себя выдает. По пути к вирусу Леон заставляет Аду сказать правду (девушка признает, что она не агент ФБР), слышит о том, что она питает к нему теплые чувства, а затем череда событий вновь приводит к срабатыванию системы самоуничтожения. Теперь галопом по первой (не полной) концовке. Ада спасает Леона из разрушающегося здания, Леон теряет вирус, Ада вроде как умирает, но на самом деле не умирает и забирает вирус. Леон успевает на поезд, который должен вывезти его из лаборатории, в поезде уже сидит Клэр и еще один персонаж, о котором чуть ниже. Следующая кампания.

Клэр Редфилд

В компании за Клэр мы видим те же события, но слегка под другим углом. Например, Клэр в участке узнает, что ее брат якобы отправился в отпуск и находится сейчас за границей. Ее мучают сомнения на этот счет, но проверять сведения об его исчезновении нет времени – повсюду кровожадная мертвая плоть. Монументальное же отличие лишь одно – Шерри Биркин, с которой главная героиня знакомится по ходу сюжета.

Шерри - юная дочь Уильяма и Аннет Биркин, над которой родители устраивали эксперименты. Аннет заражает Шерри (как и других детей из местного приюта) вирусом и смотрит, что из этого получится. Титул "мать года" ученая теперь точно не получит. Ближе к финалу Клэр наконец узнает, что делала Аннет с дочерью, а также то, что девочка заражена. Аннет все-таки вспоминает девиз "яжматерей" и дает подсказку Клэр, где взять антивирус, а также помогает избавиться от надоедливого мужа, которого придется убивать за игру целых три раза. После срабатывания системы самоуничтожения, Клэр успевает вколоть антивирус девочке и сесть на поезд. В конце к ним присоединяется Леон. Однако спокойная поездка не удается – Уильям Биркин мутировал окончательно и теперь похож на гигантский сгусток из мяса с пастью и зубами. Но сожрать поезд Биркин не успевает и герои попадают на поверхность. Дальше – снова классика. Закат, герои идут пешком прочь из города, Клэр и Леон договариваются о свидании, а девочка планирует жить с новыми папой и мамой.

Решение суда. Сюжет серии заметно вырос. Блеклые и мелькающие персонажи оригинала теперь получили практически живые воплощения. Диалоги стали по-настоящему живыми и не напоминают театр абсурда. При этом масштабный перезапуск оставил всех персонажей, события и места действия нетронутыми. Истории немного, она все также поверхностна, однако добавив глубины событиям (чего стоит сцена знакомства с владельцем оружейного магазина и его зараженной дочерью), игра сюжетно заиграла новыми красками. Полностью оправдан от клейма "посредственность".

Resident evil 3

Мы знакомимся с главной героиней – Джилл Валентайн (…) А потом они взорвали Раккун сити. И на этом все. Ждем ремейк третей части (количество намеков от разработчиков о переиздании сегодня просто зашкаливает), чтобы основательно разложить его по полочкам чуть позже.

Решение суда. Дело с учетом новых обстоятельств отправлено на доследование.

Resident evil 4

А теперь мастодонт жанра. Судебная коллегия съеживается в креслах, но их взгляд остается непоколебим. На допрос вызывается игра, реанимировавшая серию с таким успехом, что до сих пор порождает десятки клонов. Resident evil 4 стал отправной точкой всех survival (от англ. - выживание)-хорроров последних полутора десятков лет. Чуть позже в серии это сделает седьмая часть, но вернемся к "эпохе перерождения" зла.

Главных героев опять два – Леон Кеннеди и Ада Вонг. Однако хоть у обоих есть своя кампания, сюжетных отличий в ней практически нет. Единственное, что мы узнаем из кампании за Аду – она теперь работает на (господи он же выжил в первой части, а вы не написали) Альберта Вескера.

Интересный факт: В оригинале Resident evil 1996 года Альберт Вескер умирал от рук Тирана окончательно (то есть были другие произведения, которые говорили об обратном, однако в первой игре ни о чем подобном речи и не шло). Однако в ремейке разработчики добавили сцену, где один из главных злодеев смог выжить, вколов себе экспериментальный образец вируса.

Цель у нее аналогичная второй части серии – украсть новый тип вируса, который теперь именуется Лас Плагас. Его отличие от G и Т вируса – простое. Люди не превращаются в зомби, и при этом они остаются под контролем хозяина. Внутри каждого зараженного находится паразит, который со временем берет носителя под контроль, а также наделяет его некоторыми нечеловеческими физическими свойствами.

Вернемся к сюжету. Леон Кеннеди после событий второй части заметно поднялся в карьере. Теперь он работает секретным агентом на правительство США. Леон приезжает в загибающуюся испанскую деревушку, чтобы найти похищенную террористами дочь американского президента – Эшли Грэхэм.

Начинаются проблемы. Люди хоть и не похожи на зомби, однако обладают схожими повадками - ходят стадом, поклоняются какому-то культу в местной церкви и обладают на редкость крепким здоровьем, легко выдерживая с десяток пуль в черепную коробку. Леон потихоньку обследует местность, подхватывает местную болезнь с паразитами, встречает Аду, которая несколько раз спасает ему жизнь. А позже раскрывает план похитителей. Оказалось, что биотеррористы наняли бывшего сослуживца Леона - Джека Краузера, чтобы тот выкрал дочурку из белого дома. После террористы намеревались вернуть отпрыска в добром здравии, хоть и с единственным изъяном в виде паразита, который бы взял ее под контроль. Тем самым злодеи хотели свергнуть действующее правительство и установить контроль над сильнейшей державой мира. Леон решает не играть в долгую, прокачивает дробовик, и выбивает злодейские планы прямо из черепных коробок антагонистов. Попутно находит Эшли (потом еще пару раз за игру теряет, но потом снова находит), избавляется от паразитов внутри нее и себя, а также разносит на этот раз целый остров в другом государстве (взрыв лаборатории прокачали на максимум) в щепки. Ада тем временем выполняет задание – достает себе вирус, помогает Леону, ну и собственно взрывает треклятый остров.

Решение суда. Как стало известно судебной коллегии, в этой части разработчики особого упора на сюжет не делали. Нет, роликов много, геймплея с экшном теперь наваливают вообще в неприличных для серии масштабах. Однако игра так и не вышла за классические рамки историй категории "В". Теперь у нас вдвое больше диалогов, герои постоянно болтают по рации с местным аналогом Skype. Но глобально мало что поменялся. Да, тут нет особняка. Декорации стали обширнее и разнообразнее. Вот смотрите: деревня и окрестности, старинный замок и его подвалы, отдельный остров со своей подземной лабораторией. Но головной сюжет так и остался насквозь клишированным с миллионом банальностей. Из достоинств – приятно было посмотреть на повзрослевшего Леона и Аду. Диалоги и отношения этой парочки, пожалуй, самое интересное, что есть в сюжетной ветке. Вердикт: по-прежнему цепляет сеттинг, но глобальный сюжет провисает. Уже ко второму прохождению вы 100% будете проматывать сюжетные заставки. Подозреваемый получает условно-досрочное, ибо в пятый раз быть снисходительным суд уже устал.

Resident evil 5

Выходим на финишную прямую. В зал приглашается подозреваемый в дословном плагиате. Успех четвертой обители показал авторам серии, что людям подобный подход нравится. Потому копировальный аппарат начал функционировать на полную. Игровой процесс остался неизменным, главный герой также бегает с парой. Правда, в отличие от раздражающе беспомощной Эшли, новая героиня – Шева Аломар, хотя бы умеет за себя постоять. Но это касается только механики, перейдем к сюжету.

2009 год. Корпорации Umbrella пала, знакомый нам Крис Рэдфилд стал членом организации B.S.A.A. (Организация по борьбе с биотерроризмом. Крис приезжает в западноафриканский автономный район Кижуджу, чтобы пресечь сделку Рикардо Ирвина с террористами по продаже биооружия. Там он встречается с местным агентом Шевой Аломар. Дальше – как в четвертой части. На героев набрасываются местные жители африканской деревушки, все жрут всех, устраивают массовые казни. Заражение теперь происходит посредством имплантирования в ротовую полость нового типа паразита Лас Плагас (теперь это особь весьма внушительных размеров).

Череда событий приводит обоих в подземный комплекс Umbrella, где новая корпорация TriCell проводит свои опыты, используя наработки бывшего фармацевтического гиганта. Оперативники быстро выясняют, что в Африке корпорация Umbrella когда-то вывела свой вирус Прародитель и из особенных цветков. Сейчас TriCell с помощью тех же самых цветов смешала вирус Прародитель с паразитами Лас-Плагас, создав новый вирус – Уроборос.

Интересный факт: Запутались в названиях вирусов? На самом деле помнить нужно лишь главное – новое название вируса приводит лишь к более изуверским опытам и новым видам мутантов. Например, к седьмой части размеры некоторых особей достигают целых зданий.

Здесь же Крис и Шева встречают старого знакомого – Альберта Вескера. Как уже отмечали, Вескер выжил после памятной встрече в особняке и продолжил свою деятельность. Именно он стоял за разработкой вируса Уроборос и деятельностю TriCell. Парень времени не терял и помимо злодейских разработок, подчинил с помощью странного гаджета волю напарницы Криса из первой части - Джилл Валентайн. Она не заражена вирусом, однако выполняет все пожелания своего командира. Устройство успешно изымают из организма Джилл, а потом мы вновь в роли Криса убиваем Вескера. На этот раз, утопив его в магме в самом жерле вулкана. Закат, вертолет, вы уже знаете, чем кончилось их приключение.

Решение суда. Несмотря на заимствование большинства идей прошлой части, разработчики прибавили деталей. Коварные планы антагонистов стали более приземленными, действия персонажей и их кооперация с внешним миром более логичной. В пятой части нам дали новый вирус, позволили вновь убить Вескера, сделали Криса более серьезным и осмысленным персонажем. История однозначно стала богаче на детали, однако у нее есть колоссальный минус – все это была затравка перед бредом следующей игры.

Resident evil 6

Виновен! Простите, начнем заседание по установленному порядку. Шестая часть обещала быть прорывов в серии игр. Четыре отдельных компании, со своими героями, заставками и разным геймплеем. Все четыре пересекаются между собой в сюжетных точках, а затем происходят в совершенно разных локациях. Здесь собрали всех: Крис, Ада, Шерри Биркин (дочка нехороших ученых из второй части), Леон, сын Альберта Вескера Джей Мюллер (откуда он появился фанатам пришлось догадываться самим). Завезли нескольких новых, например, Леону досталась в напарницы оперативник Елена Харпер, а в подчинении Криса оказался спецназовец Пирс Ниванс. А теперь внимание – все они играбельные персонажи. За исключением Ады Вонг, остальные – ходят парами. Не запутаться в этом было бы очень сложно, а пересказ истории каждого кампании занял бы вечность. Поэтому остановимся на основных моментах и расскажем, почему эта игра получила вердикт еще до свидетельских показаний.

Во-первых. Шестая обитель окончательно перестала быть про выживание, загадки и исследование окружения. Теперь это чистокровный экшн, как по игровому процессу, так и по сюжету. Тут уничтожают целые города, самолеты валяет с неба как снег в новогоднюю ночь, взрываются подводные базы, взрывают целые порты, лаборатории и прочее. Все горит, зомби валят и дохнут пачками, не представляя практически никакой угрозы. Вместе с масштабом серия потеряла главное – атмосферу и чувство постоянной опасности. Герои по сюжету валят напролом, голыми руками рвут толпу мутантов с ходячими трупами.

Во-вторых. Персонажей не запоминаешь. В игре есть подобие драмы, например, Елена винит себя, что в администрацию пробрался вирус и выкосил весь состав правительства, включая президента США. Один из главных героев кампании за Криса Редфилда трагически погибает в самом конце. Но кроме желания приложить руку к лицу, других эмоций ты не испытываешь.

В-третьих. Затянутость. После 40 часов, которые ты тратишь на произведение, ты хочешь получить финал, достойный стараний. Но его не будет. Чем ближе к концу, тем больше монстры – вот весь девиз шестой части. Поэтому тратить знаки на это произведение при уже немалом объеме текста, просто жалко.

Решение суда. Красиво и бессмысленно. Нет атмосферы ужаса и безысходности. Массовка практически убила дух серии, но Capcom не сдались и уже в следующий раз сделали новый шедевр. А если брать новый ремейк второй части, то за последние два года мы получили сразу два шедевра. Сажаем на электрический стул, без суда и следствия.

Resident evil 7

История серии игр подошла к концу. Судебная коллегия стремительно спешит вынести последний вердикт и удалиться на обеденный перерыв. Однако у следующего кандидата оказалось на редкость выдающаяся линия защиты.

Resident evil 7 – снова перезапуск всей серии. Главное отличие – теперь вся игра строится от первого лица, а потом вовлеченность игрока в процесс стала максимальной. В игру воткнули то, чего ей очень долго не хватало – фотореализм. Еще никогда сгнившие кишки на тарелке не выглядели столь реалистично. Сюжет стал более атмосферным, вместе с тем выкинув десятки ненужных для повествования статистов. Это наш единственный обзор, который обойдется без спойлера финала. Ибо он действительно неожиданный и заставляет как следует поорать с задумки авторов.

В центре внимания у нас абсолютно новый герой – Итан Уинтерс. Итан приезжает в Луизиану на поиски пропавшей жены. Мия Уинтерс работала в частной компании, уехала в командировку, а после прислала видео с просьбой "Никогда не искать ее". Однако после девушка все-таки дает о себе знать, отправив письмо с просьбой помочь ей (привет, Сайлент-Хилл). По указанному адресу, Итан находит заброшенное поместье. Уже спустя несколько минут Итан находит жену в подвале. Но тут начинается ад. Спустя пару минут жена вдруг лишается рассудка, планомерно наносит супругу тяжкие телесные, а после хватает бензопилу и отпиливает благоверному руку. Справедливо решив, что лучшего повода для развода не придумать, Итан решает покинуть старый дом, но его вырубает глава семейства Бейкеров, которые являются хозяевами жилплощади. И это, не считая двух сюжетных дополнений, все персонажи игры. Четыре Бейкера, Уинтерсы и загадочная молчаливая старушка.

Бейкеры выглядят типичной семьей луизианских болот. Едят сгнившие отходы (заодно пытаются накормить главного героя), живут по соседству с аллигаторами, агрессивно настроены ко всем, кто не является членом их семейства. Как раз на последнем и сосредоточена львиная доля сюжета. Джо Бейкер – глава семьи. Ему нужна Мия и Итан, чтобы пополнить ряды семейства (как он говорит, на самом деле все намного интереснее). Итан быстро выясняет, что семья слегка отличается от нормальной, потому что убить трех из них практически нельзя. Они невосприимчивы к порезам, выстрелам или огню, а потому единственный способ выжить – найти выход из очередного особняка. В этот раз игра не делает упор на новый штамм вируса. В сюжете лишь фигурирует некая черная субстанция (по местному лору это плесень), которая либо до неузнаваемости уродует организм носителя, либо наделяет его невероятной силой и регенерацией, практически не меняя внешний облик носителя. Бейкеры – как раз второй тип. Однако не все из них под влиянием субстанции решают играть в семью. Дочка Бейкеров – Зои. Именно она хочет, так сказать, лишить Джо родительских прав и вырваться из под контроля главы семейства. Зои рассказывает Итану про сыворотку и что он может избежать участи Бейкеров, а также своей жены. Как итог: Итан находит лекарство, однако перед ним встает выбор: спасти жену или свою новую спасительницу?

Дальше начинаются беспощадные спойлеры. Так что придется остановиться на этом. Игра 2017 года в этот раз сделала акцент на персональной драме семьи и не ошиблась. Сейчас будем оправдывать сюжет, и хвалить контент, приготовьтесь.

Решение суда. Фантастическая работа с подачей. Серьезно. Все повествование игры передано через визуальный ряд и игровой процесс. Здесь практически нет видеовставок. При этом даже пленки, которые вы находите по сюжету с предыдущими гостями поместья Бейкеров, - это часть игровой механики. В игре осталась на месте и подземная лаборатория, опыты, особняк, загадки и другие неизменные атрибуты серии, но при этом изменилось главное – с помощью новой манеры рассказывать историю, которую никогда не передаст текст, вовлеченность игрока выкручивается на максимум. Персонажей на этот раз наделили харизмой, сделали уникальным по своей натуре. Чтобы они не делали или говорили в кадре – вы будете орать от ужаса. Из игры, к слову, напрочь исчезли зомби. Для седьмой части разработчики придумали новый тип противников (кроме Бейкеров) - плесневики. Отвратительные комки слизи и грязи с длинными конечностями и острыми зубами. В седьмой части, как и в недавнем ремейке Capcom все сделали правильно. Так что решение очевидное - полностью оправдан!

И это конец первой части нашего глобального обзора. Вторая часть по шести фильмам серии выйдет скоро, следите за сайтом.

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