На Елисейских полях провели соревнование по сериалу "Игра в кальмара"

1 декабря в Париже провели соревнование по мотивам первой серии "Тише едешь, дальше будешь" известного сериала, сообщает Zakon.kz.

Для прохождения испытания "Красный свет, зелёный свет" 456 участников разделили на три команды под руководством французских инфлюенсеров. Ими стали известные блогеры Inoxtag, Maghla и Just Riadh.

Участникам выдали специальную форму, точно такую же, в какой играли герои сериала. Согласно правилам игры, игрокам нужно как можно быстрее добежать до финиша и не попасть в поле зрения куклы-убийцы, которая замечает движения участников и убивает тех, кто пошевелился.

Фото: Instagram/netflixfr

Победила команда блогера Inoxtag. У них 69 участников добрались до финиша.

Мероприятие приурочено к выходу второго сезона "Игры в кальмара", релиз которого запланирован на 26 декабря этого года.