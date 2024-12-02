Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Елисейских полях провели соревнование по сериалу "Игра в кальмара"

Игра в кальмара, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 07:17 Фото: Instagram/netflixfr
1 декабря в Париже провели соревнование по мотивам первой серии "Тише едешь, дальше будешь" известного сериала, сообщает Zakon.kz.

Для прохождения испытания "Красный свет, зелёный свет" 456 участников разделили на три команды под руководством французских инфлюенсеров. Ими стали известные блогеры Inoxtag, Maghla и Just Riadh.

Участникам выдали специальную форму, точно такую же, в какой играли герои сериала. Согласно правилам игры, игрокам нужно как можно быстрее добежать до финиша и не попасть в поле зрения куклы-убийцы, которая замечает движения участников и убивает тех, кто пошевелился.

Игра в кальмара, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 07:17

Фото: Instagram/netflixfr

Победила команда блогера Inoxtag. У них 69 участников добрались до финиша.

Мероприятие приурочено к выходу второго сезона "Игры в кальмара", релиз которого запланирован на 26 декабря этого года.

Читайте также

Кинофестиваль
Влюбленные Моника Беллуччи и Тим Бёртон произвели фурор в Марракеше
Алия Абди
Париж Netflix 2024 год Досуг Блогеры Игры Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: