Абаев призвал закрыть тему передачи власти в Казахстане

Министр прокомментировал обращение Назарбаева в Конституционный совет.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал обращение Президента РК Нурсултана Назарбаева в Конституционный Совет, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В интервью программе "Открытый диалог" был задан вопрос министру касательно обращения Президента.

"Давайте закроем эту тему, на сегодняшний день ни о каком транзите власти речи не идет. Мне сложно что-то добавить к словам главы государства. Обращение в Конституционный Совет - это действительно важная, но все же рабочая процедура. Никакого второго дна в этом запросе искать не нужно и это было бы нелогично во всех смыслах", - сказал Даурен Абаев.

"Вы же понимаете, сама тема транзита очень спекулятивна, любой комментарий по такому вопросу сам по себе привлекает внимание. Я знаю немало экспертов, для которых транзит власти - благодатная почва для обсуждения и аналитики. Вообще сами дискуссии на эту тему напоминают отдельную экосистему, в которой своя повестка, свои люди, домыслы и прогнозы, они крайне редко имеют что-то общее с действительностью. В реальности же у Президента страны есть конкретная повестка с насущными задачами по повышению благосостояния населения, и только это имеет значение".

Глава МИК подчеркнул, что сегодня у Президента насыщенная повестка деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.

"Достаточно упомянуть, что им были озвучены очень серьезные задачи на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Это касается и Послания, и расширенного заседания Правительства, в котором он принимал участие, и открытие Года молодежи, и даже немного предвосхищая скажу, что большой комплекс мер Нурсултан Абишевич, скорее всего, озвучит на предстоящем съезде партии "Нур Отан", - добавил Даурен Абаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!