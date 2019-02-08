Девочкам из погибшей в Павлодарской области семьи выделят квартиру

У девочек остались бабушка и тетя.

Благотворительный фонд в поселке Баянаул Павлодарской области собирает средства в помощь двум девочкам, у которых две сестры, мама и отчим днем ранее погибли в селе Узынбулак, передает МИА "Казинформ".

"Отец малыша приехал навестить семью позавчера. Он житель Карагандинской области, работал на Шубаркольском угольном разрезе вахтовым методом, - сообщили в акимате Павлодарской области. - Две старшие дочери погибшей 17 и 18 лет учатся в Баянаульском аграрно-техническом колледже на первом и втором курсах. У девочек остались бабушка и тетя".

Аким Павлодарской области Булат Бакауов, по сведениям администрации региона, уже потребовал от депутатов и руководителей социальных служб посетить социально уязвимые семьи и при необходимости оказать им помощь. Он заявил, что к каждой из таких семей нужно найти индивидуальный подход и внимательно отнестись к решению их проблем.

"В качестве помощи акиматом Баянаульского района будет выделена для проживания двум девочкам однокомнатная квартира в 24-квартирном доме в селе Баянаул. Семья относится к социально уязвимым слоям населения, - сообщил руководитель аппарата акима Баянаульского района Каиргельды Абылгазин. - По утере кормильца девочки получают 50 тысяч тенге, скота у семьи нет. Девочки находятся под присмотром учителей и врачей".

6 февраля в селе Узынбулак Баянаульского района в двухквартирном жилом доме скончалась семья из четырех человек: мужчина 1979 года рождения, женщина 1980 года рождения, и дети 2004 и 2007 годов рождения. Полиция проводит досудебное расследование, назначены экспертизы. Спасатели в качестве причин их смерти рассматривают пищевое отравление и отравление угарным газом от печного отопления. В селе работает следственно-оперативная группа. Среди погибших взрослых родной мамой детям приходилась женщина, а мужчина был отчимом.

В Узынбулак из Павлодара направлена испытательная пожарная лаборатория для выяснения обстоятельств. Информацию о случившемся павлодарский ДЧС получил 6 февраля в 21:30. Погибшая в селе Узынбулак женщина была на седьмой неделе беременности и состояла на учете в районной поликлинике села Баянаул с 31 января 2019 года.

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