Мать, забившую до смерти младенца, отправили за решетку
Ее приговорили к шести годам общего режима.
Фото : pixabay8 февраля 2019, 06:08
В Павлодаре отравили за решетку мать-убийцу. Пьяная 43-летняя женщина забила до смерти трёхмесячного младенца: он не давал ей спать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".
Убийство произошло в ноябре. Подсудимая приехала в гости к отцу в пригород Павлодара и осталась на ночь. Перед сном она выпила и легла спать, положив ребенка рядом. А когда малыш стал плакать, ударила его по голове шесть раз. После этого мальчик затих, а уже утром выяснилось, что он умер от побоев.
Мать свою вину отрицать не стала и, чтобы смягчить наказание, пошла на сделку с прокурором. Ее приговорили к шести годам общего режима.
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