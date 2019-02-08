Мать, забившую до смерти младенца, отправили за решетку

Ее приговорили к шести годам общего режима.

В Павлодаре отравили за решетку мать-убийцу. Пьяная 43-летняя женщина забила до смерти трёхмесячного младенца: он не давал ей спать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Убийство произошло в ноябре. Подсудимая приехала в гости к отцу в пригород Павлодара и осталась на ночь. Перед сном она выпила и легла спать, положив ребенка рядом. А когда малыш стал плакать, ударила его по голове шесть раз. После этого мальчик затих, а уже утром выяснилось, что он умер от побоев.

Мать свою вину отрицать не стала и, чтобы смягчить наказание, пошла на сделку с прокурором. Ее приговорили к шести годам общего режима.

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