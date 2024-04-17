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Блогера-сыроеда, заморившего сына голодом, отправили за решетку

Блогер-сыроед получил восемь лет колонии за смерть сына от истощения, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 10:23 Фото: Instagram/yarilo_drug
В Сочи блогера-сыроеда Максима Лютого суд признал виновным в гибели его сына от истощения. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщает Zakon.kz.

Судебное заседание состоялось 16 апреля 2024 года.

"Лазаревский районный суд Сочи огласил приговор в отношении Максима Лютого. Блогер признан виновным в совершении преступлений. По совокупности совершенных преступлений окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 рублей (почти 500 тысяч тенге). Приговор в законную силу не вступил".Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Примечательно, что Лютый намерен подать апелляцию.

О гибели ребенка стало известно в марте 2023 года. По данным следствия, младенцу стало плохо из-за длительного отказа в питании. Лютый не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Ребенок скончался по дороге в больницу.

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Тогда блогер объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, а также обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену.

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