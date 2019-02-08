В пятницу в некоторых регионах Казахстана сохранится сильный мороз

Местами по республике прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра.

С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами на западе, северо-западе, днем на севере пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РПГ "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 м/с, местами метель. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях прогнозируют туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - низовая метель. В Актюбинской, Костанайской, днем в Акмолинской областях местами низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Костанайской - туман. В Туркестанской, Мангыстауской областях ночью и утром ветер 15-20 м/с, в Туркестанской – туман. В Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях – туман.

В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, местами в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ночью возможен сильный мороз.

Прогноз погоды в Алматы: днем -9°, преимущественно облачно: слабый снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -21°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 8 февраля.

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