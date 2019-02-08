В 2018 году программой было создано более 100 рабочих мест для инструкторов проекта.

В Алматы закрылся социальный проект "Спорт в моем дворе", реализуемый с 2017 года. Более 100 инструкторов остались без работы. Они написали открытое письмо акиму Алматы Бауыржан Байбек, сообщает Казахстанский Информационный Центр.

"Мы, инструктора проекта "Спорт в моем дворе" вынуждены обратится к Вам через СМИ и социальные сети, в связи со сложившейся ситуацией касающегося дальнейшего будущего нашего проекта", - говорится в письме.

Инструкторы добавили, что поводом для обращения к акиму, послужило закрытие программы "Спорт в моем дворе". Причиной стала предвзятая и недальновидная политика Управления спорта акимата города Алматы.

"Как иначе можно объяснить решение о замене одного полноценного проекта, успешно реализуемого в течении 2-х лет на другой, извините, на не полноценный?", - недоумевают работники проекта. Также они добавили, что программа, полностью соответствовала поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева (из послании президента РК народу Казахстана от 5 октября 2018 года).

"Возвращаясь к теме послания Президента, нам грустно осознавать, что в Год молодежи Республики Казахстан, мы, более 100 молодых специалистов, фактически остались без работы", - пишут инструкторы.

Добавим, что в 2018 году программой было создано более 100 рабочих мест для инструкторов проекта. Все инструкторы - это молодые выпускники и студенты ВУЗов профильных факультетов.

"В данный момент, всех нас, более 100 молодых специалистов проекта, лишили не только единственного источника дохода, мы потеряли ДЕЛО, которое любили и детей, которых в течении двух лет тренировали и воспитывали", - говорится в открытом письме. Кроме того, инструкторы первого социального спортивного проекта напомнили, что программа вызывала большой интерес у жителей и гостей города и была проделана огромная работа по привлечению детей и подростков к ежедневным занятиям на дворовых спортивных площадках.

"Только за 2018 год на 150 площадках города нами проведены циклы соревнований в формате: дворовых, районных и городских. Всего проведено 3472 соревнований по различным видам спорта и дисциплинам, с общим количеством участников 68 331 детей и подростков. Также проведены 805 мастер-классов (по национальным видам спорта, футболу, хоккею на траве), с привлечением более 11 000 человек", - отмечают инструкторы.

Несмотря на интерес новостных порталов, блогеров и жителей города, работниками управления спорта эти мероприятия были полностью проигнорированы.

"30 января Управлением спорта опубликовано объявление на портале госзакупок, который вызывает массу вопросов. Требования данной спецификации составлены не профессионально, без учета специфики проведения активного досуга на дворовых спортивных площадках. Отдельные требования значительно завышены или не отвечают фактическому положению вещей. Из наименования услуги убрали название "Спорт в моем дворе", а это узнаваемый бренд", - пишут работники.

Исходя из всего этого инструкторы пришли к следующему выводу: "В связи с этим мы вынуждены сделать вывод, что наши 2-х летние усилия по развитию дворового спорта сейчас фактически выброшены в мусор, как ненужный хлам".

Далее, к концу письму они добавили: "Уважаемый Бауыржан Кыдыргалиулы, на встречах с населением города Вы не однократно заявляли, что программа "Спорт в моем дворе" будет расширяться и к 2020 году охватит 600 дворов города. Какую картину мы наблюдаем в данный момент? На основании изложенного, просим Вас, уделить личное внимание данной проблеме. Убеждены, что Ваша практическая помощь, в разрешении сложившейся ситуации, позволит продолжить нашу работу и превратить программу "Спорт в моем дворе" в мощное физкультурно-спортивное движение нашего города", - заключили инструкторы.

Напомним, что главной задачей проекта является привлечение детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет на дворовые спортивные площадки для ежедневных занятий в шаговой доступности от места жительства.

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