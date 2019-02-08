В "Астана Балет" сменилось руководство

Александр Совостьянов занимал пост заместителя директора в Театре Астана Опера с мая 2013 года.

На должность директора Театра "Астана Балет" назначен экс-заместитель директора по внешним связям и маркетингу Государственного Театра Оперы и Балета "Астана Опера" Александр Совостьянов. Новое руководство коллективу сегодня представил Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz.

"Успех театра зависит не только от выступлений, но и от правильного менеджмента", - сказал глава ведомства, представляя нового директора.

Отметим, Александр Совостьянов занимал пост заместителя директора в Театре "Астана Опера" с мая 2013 года. В разные годы работал в медиа-холдинге "Нур Медиа", телекомпании "Эра ТВ" (Седьмой канал), возглавлял "РДВ", входящее в состав телеканала "Астана".

Занимавший пост директора балетной компании "Астана Балет" с января 2015 года Валерий Кузембаев назначен заместителем директора по общим вопросам. Напомним, его карьера в Театре "Астана Балет" началась в 2013 году в должности менеджера по внешним связям, через год он был назначен советником директора. Многие годы работал на руководящих должностях в Министерстве культуры Казахской ССР (1979-1987 гг.) и Республики Казахстан (2003-2007 гг.). Является Заслуженным деятелем Казахстана, Кавалером ордена "Құрмет", членом союза музыкальных деятелей Казахстана. Трудовой стаж Валерия Кузембаева в сфере культуры насчитывает более 50 лет. Министр культуры и спорта высоко оценил его заслуги и значительный вклад в становление и развитие Театра "Астана Балет".

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