Назарбаев поддержал сборную РК в матче за выход в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации

Завтра команда Казахстана сыграет финал против сборной Китая и разыграют путевку в плей-офф II Мировой группы.

Нурсултан Назарбаев поддержал женскую сборную Казахстана по теннису на матче за выход в 1/4 Кубка Федерации, передает корреспондент Zakon.kz.

Завтра, 9 февраля, команда Казахстана сыграет финал против сборной Китая и разыграет путевку в плей-офф II Мировой группы

В Астане проходит матч Кубка Федерации (первая группа зоны Азия/Океания), где женская сборная Казахстана борется за выход в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Всего в столице Казахстана за право выйти из группы борются семь команд: Китай, Таиланд, Индия, Южная Корея, Казахстан, Индонезия и Океания.

Команда Казахстана в составе Зарины Дияс, Юлии Путинцевой, Галины Воскобоевой и Анны Данилиной уже обыграла соперников из Таиланда со счетом 3:0. 8 февраля теннисистки повторили свой успех, обыграв индианок.

Первый матч против молодой и перспективной Карман Каур Тханди провела Зарина Дияс. Она уверено победила со счетом 6:3, 6:2. Именно во время этой встречи на кортах появился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его сопровождал министр культуры и спорта Кулмухамед Мухамедиулы, аким Астаны Бахыт Султанов и президент Федерации тенниса Булат Утемуратов. К слову, президент досмотрел встречу до конца после чего встретился с Зариной Дияс лично и поздравил спортсменку с победой.

"Поединок был непростой, я сегодня немного волновалась, потому что знала, что президент придет. И соперница хорошо подавала, было тяжело принимать. В целом, я довольна, как справилась с игрой и как нашла подход. С прошлого года (Дияс и Тханди встречались в прошлом году – от авт.) соперница прибавила, она стала лучше подавать, увеличилась скорость, и улучшился удар справа", - прокомментировала игру после матча Зарина Дияс.

Второй на корт вышла Юлия Путинцева против, пожалуй, самой опасной представительницы Индии Анкиты Райны. Но смогла победить ее в двух партиях со счетом 6:1, 7:6. К слову, в прошлом году на соревнованиях в Нью-Дели Путинцева уступила сопернице. Хотя сама Путинцева называет прошлогодний матч цирком и пеняет на плохую работу судей, которые откровенно подсуживали индианке.

"То, что происходило в Нью-Дели, это по игре и по всему, был полный кошмар, это не была игра, это был какой-то цирк, потому что судьи объявляли ауты на мячах, которые попадали с запасом. И как она попыталась сделать в конце второго сета сегодня - она то садилась, показывала, что ей плохо, потом она убегала, потом она прибегала, потом она брала тайм-аут, потом она опять прибегала. И как только я навязывала ей какую-то борьбу, какие-то длинные розыгрыши на жаре в Дели, она сразу начинала тянуть время, и судьи ни разу не сделали ей предупреждение. Здесь видно было, что в конце сета она подсела и попыталась это сделать. Я сразу судью предупредила, что за этими моментами надо следить, это ее фишка. И я рада, что собралась в концовке и смогла завершить партию в свою сторону", - рассказала после своей победы Путинцева.

Третьими на корт вышли парники Галина Воскобоева и Анна Данилина. Теннисистки показали на корте отличную слаженную игру и выиграли со счетом 6:1 6:1.

Капитан команды Индии, понимая, что этот матч уже ничего не решает и Казахстан уверенно прошел в финал, поменял состав своей пары. Это, по замечанию Галины Воскобоевой, не было для казахстанских спортсменов неожиданностью.

"Это было логично. Конечно, эта пара послабее, чем та, которая планировалась, но, с другой стороны, лишняя для нас тренировка. И чем я довольна, и я говорила это Ане во втором сете – нужно держать концентрацию и уровень игры. Иногда с такими парами бывает, что ты начинаешь хорошо, потом втягиваешься в их игру и уходишь немножко вниз. И в итоге заканчиваешь на какой-то такой ноте, после которой нужно еще идти и тренироваться", - сказала Воскобоева.

Завтра команда Казахстана сыграет финал против сборной Китая и разыграет путевку в плей-офф II Мировой группы. По словам спортсменов, это будет совершенно другой матч, потому как китайские спортсмены очень сильные соперники.

"Это совершенно другой уровень, у них класс победителей Большого Шлема, и завтра будет основной показатель того, как мы сыгрались с Аней", - добавила Воскобоева.

Татьяна Ковалева, Астана

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