Многоквартирные дома под Астаной остались без отопления

Аким сельского округа сообщил, что ничего ремонтировать не собирается.

В поселке Косшы, что под Астаной, два многоквартирных дома остались без отопления. Спасаются люди всем, чем придется. Руководство поселка о проблеме знает, но ничего поделать не может, просят разбираться со своим КСК, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Морозы последних дней для жителей этого дома стали настоящим испытанием. На улице ниже тридцати градусов, а тепла в квартирах практически нет. Батареи холодные. Обогреваться приходится всеми возможными способами. В ход идут масляные радиаторы и электроплиты.

Галина Гофман говорит: проблемы с отоплением здесь были всегда. На электронном термометре сегодня теплее, чем обычно – 17 градусов. Правда, когда принесут счет за свет, женщине, как и её соседям, придется невесело.

Если в квартирах жителям проблемного дома еще хоть как-то удается сохранить тепло, то в подъездах неимоверно холодно. Чугунные батареи, которые вроде как и считаются самыми надежными, не выдерживают сильных морозов. В одном из подъездов сегодня ночью лопнул радиатор. В таких условиях уже который год зимуют жители двух многоквартирных домов: это 270 семей. Жаловаться уже устали. Вместо того чтобы помочь, говорят, чиновники лишь усмехаются.

В сельском акимате уверяют, что дом отапливается нормально. Чтобы доказать свою правоту, людям пришлось в буквальном смысле побегать за акимом. Позже он объяснил, что вовсе не убегал, а шел к председателю КСК. Все вместе в итоге спустились в подвал. Там чиновник рассказал, что была авария, вышли из строя два насоса. Пришлось покупать новые за счет бюджетных денег. И подачу тепла уже восстановили.

Ержан Жолумбетов, аким Косшынского сельского округа:

- Мы котельные предупредили. Они пришли сюда, замеры дали. В дом заходит 90 градусов, а дальше надо утеплять самим людям. КСК не подготовилось к зиме. Надо эти батареи снять и промыть совместно с жителями.

Услышав об этом, жители вновь возмутились. Деньги на ремонт отопительной системы они, оказывается, уже сдавали КСК. И его председатель обещал все отремонтировать. Слушать людей он не стал. А нам на бегу сообщил: денег якобы ни у кого не брал.

Более того, председатель сообщил, что ничего ремонтировать не собирается. И вообще намерен уйти с должности, оставив неблагодарных жителей наедине со старой проблемой. И им все же придется заплатить за насосы. Об этом уже сообщил аким.

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