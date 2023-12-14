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Несколько сотен многоквартирных домов в Алматы остались без отопления

отключение отопления Фото: pixabay
Несколько сотен многоквартирных и частных домов остались без отопления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Astana TV в акимате рассказали о проведении плановых работ.

"На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова - Аль-Фараби – Желтоксан- Тимирязева. Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", – говорится в сообщении.

Как уточняется, работы обещают завершить к 23:30 с полным восстановлением подачи теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях.

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