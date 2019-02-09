ДТП на развязке произошло в Алматы

Каждый участник аварии описал свою версию произошедшего.

В Алматы севернее развязки улиц Саина и Абая произошло ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Volkswagen Golf ехал по Саина в северном направлении. Он двигался по туннелю в правом ряду. Он заметил, что сзади на большой скорости ехал Hyundai и давал сигнал фарами, чтобы его пропустили. Далее водитель Hyundai повернул направо, заметил Volkswagen и попытался затормозить. Однако из-за подмерзшей дороги он не смог избежать столкновения. Hyundai врезалась в Volkswagen, который в свою очередь вылетел на бордюры. Затем иномарку боком швырнуло в стоявший на аварийке Toyota Mark II.

Водитель Hyundai утверждал, что ехал, никому не мешая. Он начал тормозить перед едущими впереди автомобилями. Заметив, что он не успевает остановиться, водитель Hyundai дал сигнал фарами, чтобы пройти между машинами. По его словам, Toyota Camry специально притормозила перед ним, из-за чего ему пришлось вырулить вправо к Volkswagen Golf.

Больше всего не повезло владельцу Toyota Mark II. До аварии во время езды в иномарке обнаружилась неисправность. Водитель припарковал ее на островке безопасности, выставил аварийные знаки и уехал за деталью. Однако по возвращению его ждал поврежденный сзади автомобиль.

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