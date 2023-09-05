Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина – Шаляпина: есть пострадавшие

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие Фото: Zakon.kz
В Алматы на развязке Саина –Шаляпина поздно ночью произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. В результате два человека попали в больницу, третий пострадавший отказался от госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, на мосту в северном направлении по крайней левой полосе стоял Nissan Qashqai, впереди него – Chevrolet Cobalt, справа по соседней полосе стоял Toyota Land Cruiser. Mercedes-Benz C-Class на полном ходу влетел сначала в Nissan, от удара его отбросило в Land Cruiser и дальше "бешенный" Mercedes врезался в Chevrolet, от удара его развернуло в обратном направлении.

Четвертый автомобиль уехал с места ДТП из-за незначительных повреждений.

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Nissan врезался в отбойник и чудом не слетел с моста. А Mercedes, собрав по пути все эти автомобили, остановился позади них.

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Qashqai, их госпитализировали. Водителя Toyota Land Cruiser медики осмотрели на месте.

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

Интересно, что на месте ДТП не оказалось водителя, но есть девушка, которая им представляется. Экспертиза, а также камеры слежения определят, кто был за рулем автомобиля в момент ДТП.

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства аварии.

Обновление от 9:20

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что ДТП произошло в 1:35. Водитель автомобиля Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Шаляпина из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с четырьмя машинами: Nissan, Mercedes, Toyota Land Cruiser и Chevrolet, после чего скрылся с места происшествия пешком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Nissan.

"Личность водителя установлена. Принимаются меры к его задержанию. Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Ауэзовского района", – сообщили в городском ДП.

Ранее мы писали о таком крупном массовом ДТП в Алматы, которое произошло в конце июня этого года, – пять автомобилей столкнулись на проспекте Райымбека между улицами Емцова и Утеген батыра.

Читайте также

Видео с вооруженным автоматом мужчиной появилось в Сети

В 400 км от Алматы зарегистрировали землетрясение

В Петропавловске вторые сутки устраняют последствия ливня

Елена Вебер
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Зайнутдинов получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Самый дорогой футболист Казахстана получил оценку за дебютный матч в чемпионате Турции
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления