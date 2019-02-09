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Врачи рассказали о состоянии здоровья Трампа

Медосмотр длился около четырёх часов, 72-летний Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.

Фото : pixabay9 февраля 2019, 07:42

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа находится на "очень хорошем" уровне и должно оставаться таким до конца его срока. Об этом заявил врач Шон Конли после четырёхчасового ежегодного медосмотра американского лидера, передает Life.

- Пока отчёты обрабатываются, я рад объявить, что у президента США очень хорошее здоровье, и я ожидаю, что оно останется таковым в течение всего времени его президентства и после него, - цитирует врача пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что медосмотр длился около четырёх часов, 72-летний Трамп не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.

Дональд Трамп стал самым пожилым президентом США на момент вступления в должность. Во время прошлогоднего осмотра медики рекомендовали американскому лидеру похудеть, больше заниматься спортом и следить за питанием.


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