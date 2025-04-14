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Мир

Врач Белого дома обнаружил несколько странностей в здоровье Трампа

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 06:30 Фото: flickr/White House
По словам врача Белого дома капитана Шона Барбабеллы, президент США Дональд Трамп прошел медосмотр и "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье", сообщает Zakon.kz.

По информации National Public Radio, 13 апреля Белый дом опубликовал трехстраничный медицинский отчет Трампа после ежегодного медицинского осмотра президента в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

"Президент Трамп находится в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкие сердечные, легочные, неврологические и общие физические функции", – сказал Барбабелла.

78-летний Трамп старейший президент, принявший присягу в Белом доме. Бывший президент Джо Байден был на несколько месяцев моложе, когда начал свой срок, но вызывал политические опасения по поводу его когнитивных способностей в силу возраста.

И все же физическое обследование Трампа выявило несколько "аномалий".

  • Первое – это "шрам на правом ухе" от огнестрельного ранения, полученного во время покушения на его жизнь. Но при этом у Трампа "нормальный слух".
  • Второе – это "дивертикулез и доброкачественный полип", обнаруженный во время колоноскопии в июле. Дивертикулез – это когда в пищеварительном тракте образуются аномальные мешочки.

Врач Белого дома рекомендовал провести "контрольную колоноскопию через три года".

Медицинское заключение также показало, что неврологическое обследование президента "не выявило никаких отклонений в его психическом состоянии". Трампа оценили на когнитивные функции, депрессию и тревожность. Он набрал нормальные баллы по всем категориям.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр и, судя по всему, предпочел сохранить основные факты о своем здоровье в секрете.

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Аксинья Титова
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