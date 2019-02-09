Галышева пробилась в финал чемпионата мира по фристайлу

Мировое первенство в эти дни проходит в американском Парк-сити.

Казахстанские представители команды по фристайл-могулу Юлия Галышева и Павел Колмаков вышли в финал чемпионат мира, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Мировое первенство в эти дни проходит в американском Парк-сити. В ночь на 9 февраля состоялась квалификация у могулистов. Галышева по итогам своего выступления набрала 68.83 баллов и вошла в число 18 финалисток ЧМ. К сожалению, Аяулым Амренова не смогла пройти квалификацию.

У мужчин в итоговую часть соревнований пробился Павел Колмаков. Выступление спортсмена было оценено в 72.80 баллов. За бортом остались Александр Геберт и Сергей Романов

Добавим, что на старт не вышел Дмитрий Рейхерд. Спортсмен принял решение не выступать на ЧМ из-за проявления старой травмы.

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