Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова 29 октября пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе в неолимпийских весовых категориях, который в эти дни проходит в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в полуфинале весовой категории до 72 килограммов спортсменка встретилась на ковре с Болортунгалаг Зоригт из Монголии.





"Бакбергенова выиграла схватку со счетом 8:6, тем самым став финалисткой мирового первенства", – говорится в сообщении.

Таким образом, она гарантировала себе медаль ЧМ. Ранее она трижды завоевывала награду чемпионата мира (два "серебра" и одна "бронза").

27 октября Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране.

