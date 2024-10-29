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Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе

Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 21:37 Фото: olympic.kz
Казахстанка Жамиля Бакбергенова 29 октября пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе в неолимпийских весовых категориях, который в эти дни проходит в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, в полуфинале весовой категории до 72 килограммов спортсменка встретилась на ковре с Болортунгалаг Зоригт из Монголии.


"Бакбергенова выиграла схватку со счетом 8:6, тем самым став финалисткой мирового первенства", – говорится в сообщении.

Таким образом, она гарантировала себе медаль ЧМ. Ранее она трижды завоевывала награду чемпионата мира (два "серебра" и одна "бронза").

27 октября Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране. 

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