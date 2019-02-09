У полицейского в Карагандинской области нашли 30 туш сайгаков

За последнее время было закрыто 19 сайтов по покупке рогов сайги.

У участкового в Карагандинской области нашли 30 туш и пар рогов сайги. О таком случае сегодня рассказали во время круглого стола по проблемам браконьерства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В присутствии общественников и представителей МВД, прокуратуры и министерства сельского хозяйства специалисты в очередной раз подняли проблемы тесной связи полицейских и браконьеров. Там же рассказали про акцию по публичному уничтожению спиленных рогов сайги, однако в единственной поддержавшей эту акцию западно-казахстанской области организаторов ждал сюрприз.

– Создали комиссию и подсчитали 411 рогов, которые собрали по нескольким уголовным делам. И вот 15 октября прошлого года мы провели первую такую публичную ликвидацию рогов, но, к сожалению, до начала 2 часов узнали, что там не 411 рогов, а 148. Куда делись 268 рогов не мог ответить никто – ни полиция, ни другие органы, - сказал координатор проекта по сохранению сайгака Ренат Есказыулы.

Защитники природы рассказывают, что за последнее время было закрыто 19 сайтов по покупке рогов сайги. А на самых популярных стоит блокировка по ключевым словам. Однако это не все меры, которые принимают сегодня, чтобы предотвратить истребление редкого вида животных.

– Были подготовлены 16 поисковых собак, которые на сегодняшний день обучены на запах рогов сайги и черепах. Эти собаки уже внедрены в таможенной службе и пограничной службе и ведут свою работу именно с целью выявления случаев нелегальной торговли рогами сайги и других животных, - отметила исполнительный директор казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

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