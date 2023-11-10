Более 20 туш сайгаков нашли полицейские в гараже жителя Сатпаева

23 туши краснокнижных животных нашли в гараже частного дома. Кроме туш полицейские обнаружили и изъяли 6 шкур и 10 рогов сайгаков, 3 одноствольных гладкоствольных ружья, 54 патрона к ним, автомашину марки Nissan Patrol, сообщает Zakon.kz.

Задержаны трое подозреваемых мужчин в возрасте 33-40 лет, у которых изъяты вещественные доказательства, ведется досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

"По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан "незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отмечается, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Атырау появились объявления о продаже сайгачатины, которую начали добывать в Западно-Казахстанской области, но покупатели опасаются, что туши были собраны по степи после падежа.