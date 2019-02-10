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Оззи Осборн попал в реанимацию

Музыканта выпишут на текущей неделе.

Фото : pixabay10 февраля 2019, 08:37

"Крестный отец" хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе. Об этом сообщает таблоид Sun, передает РИА Новости.

Как пишет издание, Осборн был доставлен в отделение интенсивной терапии в частной больнице. Его жена и дети дежурили у его кровати в течение трех дней, отмечает таблоид.

Теперь музыкант переведен в собственную палату. Источник издания сообщил, что "худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться возвращения на сцену". Ожидается, что музыканта выпишут на текущей неделе.

В конце января стало известно, что Оззи Осборн отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития пневмонии.


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