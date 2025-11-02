Благодаря Оззи Осборну британские фермеры попали в Книгу рекордов Гиннесса

В Великобритании фермеры установили мировой рекорд, собрав к Хэллоуину портрет музыканта Оззи Осборна, сообщает Zakon.kz.

Работа из тыкв и кабачков попала в Книгу рекордов Гиннесса. Площадь мозаики составила 212 кв. м, что соответствует размерам теннисного корта.

Фото: guinnessworldrecords

Рекорд зафиксировали на ферме Sunnyfields в Саутгемптоне. Известно, что на торжественном открытии инсталляции присутствовала семья "Князя Тьмы".

Фото: guinnessworldrecords

