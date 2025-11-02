Благодаря Оззи Осборну британские фермеры попали в Книгу рекордов Гиннесса
В Великобритании фермеры установили мировой рекорд, собрав к Хэллоуину портрет музыканта Оззи Осборна, сообщает Zakon.kz.
Работа из тыкв и кабачков попала в Книгу рекордов Гиннесса. Площадь мозаики составила 212 кв. м, что соответствует размерам теннисного корта.
Рекорд зафиксировали на ферме Sunnyfields в Саутгемптоне. Известно, что на торжественном открытии инсталляции присутствовала семья "Князя Тьмы".
