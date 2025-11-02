#Народный юрист
Мир

Благодаря Оззи Осборну британские фермеры попали в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 02:44 Фото: guinnessworldrecords
В Великобритании фермеры установили мировой рекорд, собрав к Хэллоуину портрет музыканта Оззи Осборна, сообщает Zakon.kz.

Работа из тыкв и кабачков попала в Книгу рекордов Гиннесса. Площадь мозаики составила 212 кв. м, что соответствует размерам теннисного корта.

Фото: guinnessworldrecords

Рекорд зафиксировали на ферме Sunnyfields в Саутгемптоне. Известно, что на торжественном открытии инсталляции присутствовала семья "Князя Тьмы".

Фото: guinnessworldrecords

Также международные эксперты назвали дубайский шоколад главным символом ОАЭ.

Фото Алия Абди
Алия Абди
