Турция призвала Китай закрыть лагеря для уйгуров

Китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

Турция призывает Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, сообщает РИА Новости.

"Более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях. Уйгуры, живущие за пределами Китая, в том числе в Турции, не могут получить сведений о близких и родственниках на родине... Тот факт, что в XXI веке вновь появились концентрационные лагеря – позор для всего человечества. Призываем китайские власти уважать основополагающие права этнических уйгуров и закрыть концлагеря" - заявил Аксой, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Комментируя кончину уйгурского поэта Абдуррехима Хейита, приговоренного ранее китайским судом к восьми годам заключения, представитель МИД Турции отметил, что в последние два года давление на этнических уйгуров и другие мусульманские общины Китая усилилось. По его словам, "очередным шагом в направлении планомерной ассимиляции уйгуров стало объявление в октябре 2017 года на официальном уровне о реализации политики "китаизации" религий и вероисповеданий".

"Тема положения уйгуров постоянно поднимается Турцией в ходе переговоров с Китаем. Международное сообщество и генсек ООН должны предпринять эффективные шаги по предотвращению гуманитарной трагедии", - добавил Аксой.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Отмечалось, что Китай, являясь членом Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в полной мере выполняет свои международные обязательства.

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