Подвесной мост с десятками людей обрушился в Китае
Фото: скриншот видео
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая обрушился подвесной мост. Погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, в результате инцидента 22 человека получили легкие травмы, еще двое – серьезные. Все пострадавшие госпитализированы.
"На подвесном мосту в районе Сята уезда Чжаосу, Или-Казахского автономного округа, оборвался трос, в результате чего настил моста накренился, и 29 человек упали. Пять человек погибли", – говорится в сообщении.
Согласно данным издания, подвесной мост в данное время закрыт. Ведется расследование причин произошедшего.
新疆一景区网红桥绳索断裂，多名游客坠落湍急河流！8月6日，新疆伊犁夏塔昭苏县夏塔旅游风景区，将军桥绳索断裂，导致桥面严重倾斜，一些正在桥上行走的游客落入河中，有游客摔伤，还有人被冲到下游。据悉，该桥去年也6月曾发生倾斜事故。 pic.twitter.com/zoCbzfXGsz— 希望之聲 - 中國時局 (@SoundOfHope_SOH) August 6, 2025
Ранее сообщалось, что в Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост.
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