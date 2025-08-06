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Мир

Подвесной мост с десятками людей обрушился в Китае

подвесной мост обрушился в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 00:48 Фото: скриншот видео
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая обрушился подвесной мост. Погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, в результате инцидента 22 человека получили легкие травмы, еще двое – серьезные. Все пострадавшие госпитализированы.

"На подвесном мосту в районе Сята уезда Чжаосу, Или-Казахского автономного округа, оборвался трос, в результате чего настил моста накренился, и 29 человек упали. Пять человек погибли", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, подвесной мост в данное время закрыт. Ведется расследование причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести высочайший мост.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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