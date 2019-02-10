Мемориальную доску заслуженному деятелю науки КазССР открыли в Алматы

Жунусбек Жумабеков принимал активное участие в общественной жизни республики и города.

В Алматы 9 февраля состоялось открытие мемориальной доски заслуженному деятелю науки КазССР, доктору исторических наук, профессору Жумабекову Жунусбеку Жумабековичу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Деловой Казахстан".

Памятная доска установлена на фасаде дома на пересечении проспекта Абая и улицы Байсеитовой. В этом доме ученый жил и трудился с 1975 по 1980 годы.

На церемонии открытия с торжественной речью выступили: заместитель управления культуры акимата города Алматы Алиев Д.А., ректор КазНПУ им.Абая д.п.н., профессор Балыкбаев Т.О., д.п.н., профессор Момынов П.М., главный редактор республиканской общественно-политической газеты "Президент және Халық", академик Токашбаев М.Б., д.и.н., профессор Омарбеков Т.О.

С воспоминаниями об отце выступили его дочери - д.и., заведующая кафедрой Казахского национального университета искусств, профессор Жумабекова Д.Ж. и к.п.н., ассоциированный профессор Казахского аграрного университета Жумабекова У.Ж.

Трудовая деятельность Жумабекова Жунусбека Жумабековича:

- 1943-1945 г.г. – учитель и завуч Кадамской семилетней школы Чиликского района;

- 1949-1955 г.г. – преподаватель, старший преподаватель, и.о. заведующего кафедрой марксизма-ленинизма АЮИ;

- 1955-1958 г.г. – доцент, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Семипалатинского зооветеринарного института;

- 1059-1966 г.г. – доцент, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Казахского института физической культуры;

- 1966-1967 г.г. – начальник отдела преподавания общественных наук и член Коллегии Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР, продолжая заведовать кафедрой марксизма-ленинизма Казахского института физической культуры по совместительству;

- 1974-1980 г.г. – ректор КазПИ им. Абая, член Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

Жумабеков Жунусбек Жумабекович принимал активное участие в общественной жизни республики и города: он являлся депутатом Алма-Атинского Городского совета народных депутатов двух созывов, членом Фрунзенского РК КП Казахстана, членом Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, а также пленума общества "Звание" Казахской ССР.

Награжден двумя орденами "Знак Почета", юбилейной медалью "За доблестный труд", в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, двумя Почетными Грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

В 1978 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Казахской ССР".

В 1954 году в МГУ им. Ломоносова он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Работа казахстанской партийной организации среди аульно-деревенского крестьянства (1927-1933)".

В 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему "Руководство КПСС вовлечением трудового крестьянства Казахстана в строительство социализма (1926-1932 г.г.)", в 1973 году утвержден в ученом звании профессора.

Жумабеков Жунусбек Жумабекович занимался исследованием истории социалистического преобразования сельского хозяйства Казахстана. Автор многочисленных научных работ, издал две монографии: "Ленинские идеи руководства массами в действии (1969), "Ленинской дорогой (руководство КПСС вовлечением трудового крестьянства Казахстана в сторительства социализма)" (1973), книги: "Аграрная политика КПСС на современном этапе" (1975) и др.

Опубликовал более 100 научных работ.

Согласно совместного Решения IV сессии маслихата города Алматы третьего созыва от 24 декабря 2003 года №27 и акимата города Алматы от 26 декабря 2003 года №5/765 "О присвоении наименований улицам в микрорайоне "Акбулак" города Алматы", в Алатауском районе названа улица имени Жумабекова Жунусбека Жумабековича.

В учебном корпусе Казахского Национального Педагогического университета им.Абая выделена специальная аудитория имени Ж.Ж. Жумабекова.

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