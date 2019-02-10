Известные российские красавицы до и после пластики

10 примеров того, как стали выглядеть российские девушки шоу-бизнеса, которые изо всех сил стремятся к своему сомнительному идеалу красоты.

Почему-то у многих представительниц прекрасного пола сложилось мнение, что нет ничего более привлекательного, чем надутые губы, слегка раскосые глаза с томным взглядом и тончайшие носы. Создается впечатление, что девушки, изменившие внешность с помощью пластической хирургии, похожи друг на друга как сестры.

Алена Шишкова

Светская львица, приехавшая из Тюмени нежной блондинкой, надо сказать, изменилась внешне очень сильно. Девушка успела влюбиться в рэпера Тимати, родить дочь, развестись и влюбиться снова. А еще прославиться на весь интернет своими ответами во время конкурса "Мисс Россия — 2012".

Мария Горбань

Молодая актриса за несколько лет из девушки миловидной внешности превратилась в женщину с прямо-таки хищными чертами лица.

Виктория Лопырева

Лицо "Мисс Россия — 2003" претерпело значительные изменения. Теперь фотомодель и телеведущую трудно узнать.

Оксана Самойлова

Жена рэпера Жигана тоже добилась, видимо, своего идеала. И в полку одинаковых лиц прибыло.

Анастасия Решетова

Юная модель за короткое время изменилась до неузнаваемости. Хотя до того, как над ее лицом поработали пластические хирурги, девушка была очень мила и красива.

Кристина Сысоева

А вот яркий пример того, как стремление к сомнительным стандартам красоты оборачивается против тебя. И в итоге на лице — губы, которые мешают говорить, и острые скулы, о которые можно порезаться.

Мария Погребняк

Жена футболиста Павла Погребняка выпускает свою линию одежды, живет то в Москве, то в Лондоне и обожает постить одинаковые селфи в инстаграме. То есть фон на фотографиях разный, а вот лицо одинаковое.

Алекса

Юная певица задумалась об идеалах красоты довольно рано. На волне своей популярности девушка довольно быстро приобрела резиновые черты лица.

Айза Анохина

Лицо Айзы Анохиной, бывшей жены рэпера Алексея Долматова, действительно привлекает внимание. Но вовсе не красотой, как раньше, а несуразными и неестественными чертами лица.

Евгения Феофилактова

Участница неубиваемого реалити-шоу "Дом-2" в очередной раз подтверждает, что не стоит перекраивать себя, даже если это модно. Иначе можно полностью потерять свою индивидуальность, ведь с таким же лицом ходит почти каждая вторая.

Источник: BigPicture

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