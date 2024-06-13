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Известный российский актер прилетел в Алматы и показал место, где всегда мечтал побывать

Данила Козловский в Алматы, Медеу, артист из России, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 13:49 Фото: Instagram/danilakozlovsky
Российский актер театра и кино Данила Козловский прилетел в Алматы со своим шоу и перед выступлением приехал на Медеу, сообщает Zakon.kz.

Видео с катка, на котором сейчас нет льда, артист опубликовал в своем Instagram 12 июня.

"Всегда мечтал попасть на каток "Медеу", с самого первого момента, когда услышал это странное для моего уха слово, но очень красивое. В общем я здесь, в этом легендарном месте. Совершенно великолепный памятник советского конструктивизма. Уникальное совершенно место по своей энергии и красоте", – сказал Данила Козловский.

В комментариях пользователи тепло приветствовали актера, отметив как его внешность, так и интеллигентность, и талант.

Данила Козловский сыграл в таких фильмах, как "Мы из будущего", "Весельчаки", "Москва, я люблю тебя!", "Пять невест", "Распутин", "Духless", "Легенда №17" и других.

В середине мая 2024 года в Алматы прилетала с концертом Николь Шерзингер. Она восхитилась красотами города.

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