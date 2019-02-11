На Байконуре готовятся к весеннему паводку

Руководителям школ, на базе которых сформированы пункты временного размещения, поручено обеспечить готовность приема жителей города, которые могут пострадать в результате паводка.

На первом в 2019 году заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) администрации Байконура был рассмотрен вопрос организации противопаводковых мероприятий, передает Казинформ.

Начальник управления городского хозяйства Юрий Адамчук доложил комиссии об организации работ по подготовке сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (СПЛЧС) на территории города к пропуску ледохода и паводковых вод на реке Сырдарье. Он сообщил о том, что для предотвращения подтопления территории города на защитной дамбе из насыпного грунта протяженностью 1 507 метров при возможном подтоплении создан запас грунта в количестве 120 куб. метров, выделено 12 единиц спецтехники.

На заседании было озвучено, что более 160 человек аттестованы в качестве спасателей, имеются пожарная насосная станция для откачивания и перекачивания воды, снаряжение для спасения людей на воде. Организовано взаимодействие с подразделениями ДЧС Кызылординской области в сфере информационного обмена о состоянии паводковой ситуации на реке Сырдарье и, при необходимости, по оказанию помощи в проведении специальных работ на затороопасных участках реки в границах города.

Генеральный директор предприятия "Горводоканал" Ирина Марушева проинформировала участников заседания о состоянии 4 защитных дамб, находящихся в ведении предприятия "Горводоканал". На предприятии организовано наблюдение за обстановкой на реке Сырдарье в районе Байконура. Персоналом дежурных смен предприятия каждые два часа измеряется уровень воды в реке в районе расположения насосной станции НС-1А, а с 11 февраля будет организована работа наблюдательных гидрометрических постов на НС-1А и комплексе очистных сооружений до окончания весеннего паводка.

"Горводоканал" еженедельно получает информацию из Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов (Кызылорда) об объеме воды, проходящей через Кызылординский гидроузел в сторону Аральского моря. На случай проведения аварийно-восстановительных работ на системах водоснабжения и водоотведения на предприятии "Горводоканал" созданы запасы материальных средств для аварийных формирований, отметила руководитель "Горводоканала".

Комиссия приняла решение уточнить перечень объектов возможного подтопления, состав сил и средств, которые могут быть задействованы в случае возникновения ЧС, привести СПЛЧС в готовность к оперативному реагированию при угрозе подтопления и подтоплении. Руководителям школ, на базе которых сформированы пункты временного размещения, поручено обеспечить готовность приема жителей города, которые могут пострадать в результате паводка.

Председатель КЧС, первый заместитель главы администрации Байконура Виктор Лопаткин отметил, что все службы, ответственные за проведение протовопаводковых мероприятий, готовы к работе.

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