Как Казахстан готовится к весенним паводкам

В "КазАвтоЖол" рассказали о том, как готовится Казахстан к весенним паводкам. В частности стало известно, что к экстремальным условиям на трассах подготовлены 75% водопропускных труб, сообщает Zakon.kz.

Дополнительно, силами дорожных служб заготавливается песок, мешки и организовывается круглосуточное дежурство на паводкоопасных участках.



"Казахстан отличается большой территорией. Общая протяженность сети республиканских автодорог составляет порядка 25 тыс. км. В целях безопасного пропуска талых вод при планировании автодорожных проектов уделяется особое внимание устройству водопропускных труб. На сегодняшний день их количество достигает 12 645 единиц. Из них 9451 единица, или 75% полностью готовы к весеннему периоду. А именно, южные регионы готовы на 96%, северные регионы на 59%". "КазАвтоЖол"





Ранее мы писали, что после таяния снега на хребте Тарбагатайских гор в Абайской области затопило несколько домов в селе Бахты. Об этом сообщили местные дорожники. Позже в МЧС рассказали, как борются со стихией.



Также к стихии готовятся в соседнем регионе: жителей Восточного Казахстана призвали готовиться к паводкам.