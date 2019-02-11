Акция "Жүректен жүрекке - От сердца к сердцу" проходит во всех районах ВКО

В рамкаx акции за два выxодныx дня 9 и 10 февраля были охвачены помощью 406 многодетных семей.

В Восточно-Казахстанской области стало давней традицией оказывать поддержку землякам. На регулярной основе меценаты, предприниматели и просто неравнодушные люди помогают социально-незащищенным категориям граждан.

Не стал исключением и наступивший год. Каждый вносит свой посильный вклад и помогает многодетным семьям - кто чем может: продуктами, одеждой, углем, дровами, бытовыми товарами и школьными принадлежностями. Представители госорганов совместно с волонтерами разъясняют населению правила пожарной безопасности, рассказывают о существующих мерах господдержки и соцзащиты.

В рамкаx акции за два выxодныx дня 9 и 10 февраля были охвачены помощью 406 многодетных семей, в которых проживает 1859 несовершеннолетних детей. Также помощь оказана малоимущим, инвалидам, одиноко-проживающим пенсионерам. В Усть-Каменогорске группа молодых людей передала необходимые продукты для 11 многодетных семей. В Тарбагатайском, Шемонаихинском и Бородулихинском районах неравнодушные люди, в том числе и государственные служащие, провели забой скота и раздали мясо нуждающимся семьям. В Катон-Карагайском районе предприниматели оказали помощь в приобретении одежды и школьных принадлежностей детям из многодетных семей на сумму 3 млн. тг. В оздоровительном лагере "Арайлы Шығыс" этого же района, действующего в рамках ГЧП, с начала этого года отдоxнули 23 ребенка из многодетных семей, в 2018 году - 250 детей. В акции активное участие принимают учащиеся всех колледжей ВКО. Молодые люди помогли многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам и одиноким людям очистить крыши и дворы от снега, в уборке домов и территорий.

Примечательно, что по 31 мая в рамках акции каждый желающий может помочь детям из малообеспеченных семей, исполнив их желание через сайт tylek.kz.

Отметим, что в ВКО ежемесячно более 330 млн тенге из средств республиканского бюджета направляется на выплату специального государственного пособия 23791 многодетной семье.

Из средств республиканского и областного бюджетов в 2018 году 2020 малообеспеченным многодетным семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми назначена адресная социальная помощь в сумме 444,2 млн тенге.

Ежегодно в честь Международного дня 8 марта из средств областного бюджета выплачивается единовременная выплата в сумме 12625 тенге многодетным матерям. В текущем году для этой выплаты предусмотрено 309,9 млн тенге.

По поручению акимата ВКО по всем районам области с 12 февраля по 12 марта стартует широкомасштабная акция-месячник — "Саламатты Ана мен Бала - Здоровое Материнство и Детство". Члены многодетных семей региона, имеющие 4 и более детей, смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, получить консультации и диагностические исследования в поликлиниках по месту жительства. К работе активно подключатся психологи и социальные работники, которые соберут все необходимые сведения о нуждах людей для принятия соответствующих решений государственными органами.

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