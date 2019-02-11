Где выступит фигуристка Элизабет Турсынбаева в этом сезоне

Планы казахстанской фигуристки озвучил тренер.

Один из тренеров казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Сергей Дудаков озвучил ближайшие планы спортсменки, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

После завоевания серебряной медали на чемпионате четырех континентов Турсынбаеву ждут два главных старта сезона. Об этом сообщил тренер Сергей Дудаков, входящий в команду прославленного специалиста из России Этери Тутберидзе, под чьим руководством тренируется казахстанка.

"Впереди по планам у нас Универсиада, где мы бы хотели вновь показать и исполнить четверной сальхов. Далее у нас будет чемпионат мира. На нем мы планируем хорошо и серьезно заявить о себе. После будет уже завершение сезона, однако мы не прекратим тренироваться. Начнем готовиться к новому сезону. Будем искать новую программу, новую музыку, новые образы, разучивать новые элементы. Под новые программы будут сшиты костюмы. Летом будем сбор в Новогорске и вперед к стартам",- цитирует Сергея Дудакова сайт Национального олимпийского комитета РК

Турсынбаева решилась на выполнение сложного элемента – четверного сальхова, на недавно завершившемся чемпионате четырех континентов, где завоевала серебряную медаль.

"После короткой программа Элизабет была шестая. На официальных тренировка она несколько раз чисто выезжала 4 S (четверной сальхов – Прим авт). Сегодня был решающий день , и надо было решиться на Ультра-си. И Лиза рискнула пошла в программе на 4 S. Конечно, на приземлении упала за это сняли баллы, но фактически она докрутила. Она каталась первая в своей разминке это психологически тяжелее, но она собрались волю в кулак и показала изумительный прокат", - прокомментировал после того турнира на своей странице в Facebook отец фигуристки Байтак Турсынбаев.

Зимняя Универсиада пройдет в российском Красноярске в начале марта, чемпионат мира, который пройдет 18-24 марта в Японии.

Альберт Ахметов

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