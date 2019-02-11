141 млн штрафа за взятку в 1,9 млн тенге: вынесен приговор Кайсару Джанаханову

Экс-председатель Комитета общественного согласия МОР РК осужден за взятку.

В Астане вынесен приговор двум чиновникам из Министерства общественного развития РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Председатель Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК Кайсар Джанаханов, согласно версии следствия, обвинялся в том, что получил взятку в размере 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации.

"Приговором суда №2 района "Байқоңыр" Астаны от 11.02.2019 года Джанаханов Кайсар Кадырович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 п. 2,4 УК (Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и с применением ст. 55 ч. 3,4,6 УК, назначено ему окончательно наказание в виде штрафа в сумме 141 663 610 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе...", - сообщили в суде.

Вместе с Джанахановым судили руководителя управления экономики и финансов Комитета МОР РК Армана Садвакасова, который выступал посредником при получении взятки.

"Садвакасов Арман Елубаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 5 – ст. 366 ч.3 п.2,4 УК (Пособничество в неоднократном получении взятки группой лиц по предварительному сговору) и с применением ст. 55 ч. 3,4,6 УК назначено ему наказание в виде штрафа в сумме 57 250 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе...", - сообщили в суде.

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 49 УК РК, Президенту внесено представление о лишении государственных наград: Джанаханова - ордена "Құрмет" и Садвакасова- "Почетной грамоты Республики Казахстан".

Приговор не вступил в законную силу.

В последние годы осужденный Джанаханов занимал такие должности, как: генеральный директор медиахолдинга "НУР-медиа" (12.2009-2011), генеральный директор телеканала "Астана" (12.2011-02.2012), руководитель пресс-службы Мажилиса Парламента РК (02.2012-05.2012), главный редактор казахстанской газеты "Литер", генеральный директор ТОО "Литер" (05.2012-10.2014), генеральный директор ТОО "Казпресс" (10.2014-09.2017).

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