Самал Еслямова рассказала о новой роли

На премьере фильма "Айка" в родном городе актрисы Самал Еслямова рассказала о том, изменилась ли ее жизнь после награды Каннского кинофестиваля.

В Петропавловске – на родине актрисы Самал Еслямовой - прошел премьерный показ фильма "Айка" Сергея Дворцевого. Казахстанка рассказала о своих планах и предложениях сняться в кино, пишет Sputnik Казахстан.

На премьеру приехали режиссер и актриса. Земляки (а в зале помимо обычных горожан собрались родители и родственники, друзья и одноклассники актрисы) смотрели картину со слезами, а после благодарили Самал Еслямову за сильные эмоции от фильма и ее талант.

Роль "по блату"

Впервые приехавший в Северный Казахстан Сергей Дворцевой признался, что этот регион для него в некоторой степени родина.

"Когда мы ехали сегодня сюда, я выяснил, что тоже отчасти ваш земляк, потому что мои бабушка и дедушка из ваших мест - из Келлеровки. Шучу с Самал: теперь скажут, что я тебя по блату взял! Уверяю, это не так", - сказал Сергей Дворцевой перед показом фильма.

Он отметил, что счастлив представить кинокартину здесь.

"Когда мы приступили к картине, а фильм делался долго, мы говорили с Самал во время монтажа и обсуждали процесс. Она тогда сказала: "А вдруг получится когда-то показать его в Петропавловске?". Я, честно говоря, тогда подумал, что вряд ли это случится. Ведь все было очень сложно: не было снега в Москве, мы даже не знали, когда мы закончим проект, какой у него прокат будет. И вот сейчас мы здесь, перед вами, и такой грандиозный успех у картины, у Самал - вашей землячки, одной из лучших актрис мира!" - сказал Дворцевой.

Режиссер подчеркнул, что награда, которую Самал Еслямова получила в Каннах за лучшую женскую роль - это самый справедливый приз для их кино.

"Она заслужила ее за труд, который она вложила, за преданность фильму, самоотверженность. Бог правильно распорядился, этот приз самый важный. Я был ему рад даже больше, чем любому другому призу. Я считаю, что это высшая справедливость!" - добавил режиссер картины.

Самый необычный зритель

Самал Еслямова отметила, что очень волнуется перед премьерой в родном городе.

"Я подумала, что в феврале будет 15 лет, как меня пригласили в картину "Тюльпан", его показывали во всем мире, и "Айку" - тоже. Но сегодня впервые у меня самый необычный зритель - мои земляки, мои педагоги, родственники, родители и одноклассники, это поистине волнительно. Не переживайте за меня, мне было очень интересно делать эту картину. Это художественное кино, поэтому абстрагируйтесь от того, что на экране я, просто наслаждайтесь просмотром", - попросила актриса.

"Бьет в самое сердце…"

А после просмотра фильма, во время которого многие зрители, в том числе и мама Самал, плакали, режиссер и актриса ответили на вопросы журналистов.

- Что легло в основу фильма?

– Это история, о которой я узнал из прессы и интернета, - рассказал Дворцевой. - В 2011 или 2012 году около 250 киргизских женщин отказались от своих детей в московских роддомах. Мне стало это интересно, потому что я родился в Казахстане, в Шымкенте. Я знаю, как азиатские женщины внимательны к детям, что у них многодетные семьи очень часто. Это было странно для меня - почему бросают? Я начал выяснять и постепенно понял, что нужно делать такой фильм.

Там же все специфично, это первые пять дней после родов, это очень сильные изменения в организме женщины. И эту историю нельзя было рассказать, не затрагивая физиологии. Женщина очень сильно меняется в первые пять дней после родов, это гормональная атака, меняется тело, все меняется, молоко начинает идти, нужно было все это очень точно и подробно изучить. Эта история - вся на физиологии, на реакции тела, на ее изменении. Тогда я должен был все это изучить. Я даже подумал, может быть, я зря за это взялся... я уже не мог остановиться.

- Как вы познакомились с Самал?

- Кода я делал первый фильм "Тюльпан", мои ассистенты проводили кастинг по всем городам страны, они заезжали в Петропавловск и сняли пробы на видео. Я потом посмотрел, понял (у режиссера есть интуиция), что из нее может получиться очень хорошая актриса, что-то в ее ответах было, в ее глазах. Это чувствуешь просто, и я почувствовал, что с ней можно работать, а когда уже познакомился, уже начал работать на "Тюльпане", понял, что у нее есть несколько качеств важных для актера. Талант есть, трудолюбие, добросовестное отношение к работе, преданность фильму, работе. Все это вместе - хорошее сочетание для актрисы. Когда я задумал "Айку", я уже знал, что она будет играть ее, для нее сценарий писался. Я был уверен, что она это сделает, я в ней не ошибся. Она просто самородок, надо было просто его взять и немного с ним поработать.

- Фильм станет кассовым?

- Смотря что вы понимаете под "кассовыми фильмами". Просто это все же авторское кино. Если вы имеете в виду блокбастеры, то, конечно же, нет, это ведь кино серьезное, искусство, это драма.

Для нас важно, чтобы люди это смотрели. Ученые-нейробиологи говорят, что человеческий мозг нуждается в серьезной литературе, кино, иначе он деградирует, нельзя смотреть "развлекаловку" одну, нужно что-то серьезное, тогда человек не деградирует.

- Хотели бы еще снимать Самал?

- Я бы с удовольствием работал с Самал. Буду рад и дальше с ней работать, она реально актриса мирового уровня, с ней многие режиссеры хотят работать, и я в том числе. Но посмотрим, если будет роль подходить.

Мы друзья с ней, она мне близка по тому, как она к работе относится, она понимает мою режиссуру.

- Будете ли снимать в Казахстане? Какие планы?

- Да, я планирую… Я 29 лет прожил в Казахстане, у меня очень много идей. Но посмотрим, может, следующий фильм или через фильм. Не знаю, может быть, это будет драма или комедия, я никогда не загадываю слишком далеко, есть несколько идей, я их развиваю. Я хочу снимать серьезное кино, вот и все. А комедия тоже может быть серьезным кино.

- Вы довольны первой реакцией зрителя на кино в столице?

- Доволен. Она примерно везде одинаковая в разных странах: мы показывали в Японии, Китае, Америке, Европе, Москве, России. Героиня всех трогает очень сильно, бьет в самое сердце. Люди примерно везде одинаковые. Если ты делаешь точно фильм, если ты снимаешь о реальном человеке, ты вкладываешь душу, людей трогает это.

Самал Еслямова, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что ее жизнь после мирового успеха не изменилась.

"Конечно, меня стали больше узнавать, больше предложений стало поступать. Весной начну работу над художественной картиной в России. Главная роль у меня - я буду играть российскую казашку", - поделилась планами актриса.

Кроме того, Самал Еслямова отметила, что "Айка" научила ее тому, что надо трудиться.

"Нет ничего в этой жизни просто так, ничего не дается с легкостью. Если ты хочешь делать настоящее искусство, ты должен быть к этому готов. Нужно посвятить этому время, всю себя", - заключила Самал Еслямова.

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