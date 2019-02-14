Бориса Керимбаева проводили с армейскими почестями.

В Алматы прощаются с Кара майором Борисом Керимбаевым, передает Zakon.kz.

Панихида проходит в Доме армии. Бориса Керимбаева проводили с армейскими почестями.

Траурный митинг прошел в Алматы у Вечного огня в Парке 28 панфиловцев. После него гроб с телом Кара майора погрузили на БТР и траурная процессия направилась к месту похорон. Бориса Керимбаева похоронят на кладбище в поселке Абай.

Легендарного Кара майора не стало 12 февраля. Он умер в госпитале Министерства обороны в Алматы. Борис Керимбаев был самым знаменитым ветераном Афганской войны, командиром 177-го отряда специального назначения. Прозвище Кара майор он получил, будучи командиром второго "мусульманского" батальона, а привязалось оно на всю жизнь.

Родился Борис Керимбаев 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алматинской области. После окончания средней школы в 1966 году поступил в Ташкентское высшее командное училище им. В.И. Ленина. Окончил его в 1970 году и был направлен для прохождения службы в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). В течение трех лет проходил службу в должности командира мотострелкового взвода. В 1973 году был назначен командиром разведывательной роты. В 1975 году заменился в КСАВО, на должность командира разведроты. В 1977 году был назначен заместителем начальника штаба, позднее - командиром мотострелкового батальона в/ч 52857 в г. Темиртау. В конце 1980 года был оформлен в 10-м управлении Генштаба для загранкомандировки в Эфиопию в должности советника командира пехотной бригады, но в январе 1981 года был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ, созданного на базе 22 обрСпН. Именно эта должность стала определяющей в судьбе Бориса Тукеновича.

Как рассказали пришедшие проводить майора в последний путь афганцы, сегодня общественность просит правительство присвоить Керимбаеву звание "Народного героя". Также рассматривается вопрос по увековечиванию имени погибшего офицера, назвав в его честь улицу, школу или поставив памятник.

"Кара майор – это человек-легенда. Верх патриотизма – это когда человек посвящает всю свою жизнь служению родине. Борис Керимбаев именно такой человек. Когда Родина призвала, он исполнил свой долг в Афганистане. Это легенда афганской войны. Когда началась история суверенного Казахстана, он стоял у истоков нашей современной армии. Уйдя в отставку, он все равно продолжал трудиться, проводил собрания среди молодежи, поднимал дух патриотизма. Дети любили его и на каждом собрании бежали, чтобы лишь подержать его руку. Они гордились тем, что общались с таким человеком", - поделился воспоминаниями председатель координационного совета Ветеранов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров.

Проводить майора в последний путь собрались руководство Министерства обороны, военнослужащие Алматинского регионального гарнизона, местных органов военного управления, военные институты сухопутных войск, электроники и связи, республиканская военная школа имени Момышулы, сослуживцы, а также ветераны Афганской войны. Солдаты, говоря о Керимбаеве, называют его "батя". Майор всегда отдавал должное своим подчиненным и заботился о них не только в ходе войны, но и в мирное время.

"Мы хотели отблагодарить его жену, она как ангел-хранитель, берегла его здоровье столько лет. Для он всегда оставался "батей", к нему можно было всегда обратиться. Он регулярно навещал воинские части. Я не помню такого, чтобы он был хмурым. Он всегда разговаривал с улыбкой на лице. Он любил говорить, что главное достижение офицера это к концу службы заслужить прозвище "батя". За время войны официально отряд Бориса Керимбаева понес наименьшие потери, он всегда заботился о своих подопечных", - рассказал президент союза "Боевое братство Казахстана" Сергей Пашевич.

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