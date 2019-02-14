Димаш Кудайберген примерил крылья ради съемок клипа

Казахстанец находится в Испании.

Певец, казахстанский участник шоу The World’s best Димаш Кудайберген опубликовал фотографии со съемок клипа в Испании, передает Zakon.kz.

В жаркой европейской стране проходят съемки клипа на песню "Любовь уставших лебедей", которую сочинил российский композитор Игорь Крутой.

Судя по фотографиям, в основе видеоклипа будет красивая история любви главного героя.

Примечательно, что костюмы, в которые одеты Димаш и его партнерша по клипу, яркого красно-желтого цвета, а сзади прикреплены белоснежные крылья.

"Дорогие друзья! Решил поделиться с вами несколькими фотографиями со съемок клипа к песне "Любовь уставших лебедей". Режиссер клипа - невероятный Алан Бадоев. Как Вы уже поняли, видео было снято в стиле фэнтези. Счастливого Дня Валентина, мои дорогие! Люблю вас!", - написал Димаш Кудайберген в Instagram.

Неделю назад на американском телеканале CBS показали, как Димаш выступил на первом этапе шоу талантов The World’s best Он получил от судей 98 баллов из 100 возможных (50 баллов от американских судей и 48 от международного жюри, в составе которого казахстанка, кинопродюсер Гаухар Нуртас) , а также стал лидером голосования фанатов в Твиттере.

Другая участница этого шоу талантов из Казахстана Данэлия Тулешова, получившая на первом этапе 96 баллов из 100 (47 от американских судей и 49 от международного жюри), поделилась впечатлениями от встречи с Димашем в Америке.

Альберт Ахметов

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