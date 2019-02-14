Фильм "Айка" показал зрителям, как важно любить свою родину

Фильм "Айка" уже вышел в прокаты в отечественных кинотеатрах.

12 февраля прошла премьера фильма "Айка" в Астане. На показ пришли члены парламента, правительства, журналисты. Продюсер киноленты Гульнара Сарсенова и режиссер Сергей Дворцевой поделились с корреспондентом Zakon.kz о своих впечатлениях после показа.

Фильм "Айка" режиссера Сергея Дворцевого показывает жизнь кыргызской девушки в Москве. Лента была удостоена шести международных премий класса А, вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар", а главная героиня Самал Еслямова получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале за лучшую женскую роль.

- Это было очень волнительно для меня, для режиссера Сергея Дворцевого и для Самал Еслямовой. Самал Еслямова получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, что произошло впервые для актеров стран СНГ. Эта награда подчеркивает талант нашего народа и для нас очень почетно и важно. Также фильм в шорт-лист "Оскара" американской киноакадемии в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Но, к сожалению, мы не попали в номинацию из-за технических причин, у нас не было американского дистрибьютера, для них фильм был непонятен, - рассказала продюсер фильма Гульнара Сарсенова.

Создатели картины очень гордятся этим фильмом и рады, что и казахстанскому зрителю лента понравилась.

- Я очень горжусь этой картиной. Она рассказывает не только о тяжелой судьбе кыргызских, узбекских, таджикских и туркменских эмигрантов в России, но о любви матери к ребенку, об истоках человеческого гуманизма. Меня поразило после просмотра на премьере мнение зрителей, которые говорили о том, что как хорошо жить в Казахстане, что у здесь нет таких проблем по миграции, отъезду за заработком в Россию или другие близлежащие страны, - поделился режиссер Сергей Дворцевой.

Гульнара Сарсенова согласна с мнением Сергея Дворцевого и считает, что лучше своей родины не может быть ничего.

- У нас есть свои проблемы, но они решаемы. Этот фильм о том, что лучше жить у себя на родине, особенно в Казахстане, и работать на его процветание – где родился, там и пригодился. Нужно улучшать свой дом, а не работать у других. Я очень горда за нашу страну и очень люблю нашу страну и делаю все, чтобы казахстанцы еще больше ее полюбили, а жители других стран нас еще больше уважали, - подытожила продюсер.

Фильм "Айка" уже вышел в прокаты в отечественных кинотеатрах. В России премьера сегодня, 14 февраля.

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