Фильм "Айка" может забрать кинопремию "Оскар", но на это нужны дополнительные финансы

По словам продюсера ленты, поездка в Голливуд и участие в премии обойдется в еще одну крупную сумму.

Нашумевший фильм "Айка" с казахстанской актрисой Самал Еслямовой может забрать Оскар, передает Zakon.kz.

Кинолента попала в шорт-лист самой престижной кинопремии в мире как номинант на "Лучший иностранный фильм". Помимо "Айки" за награду поборются Фильмы из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи.

Работа над фильмом "Айка" шла шесть долгих лет, и потрачено было более 3,5 млн евро, которые вложили частные инвесторы. Но на этом траты не закончились. По словам продюсера ленты, поездка в Голливуд и участие в премии обойдется в еще одну крупную сумму.

- Мало попасть в номинацию или в шорт лист, надо обязательно делать показы, устраивать обсуждение группы с киноакадемиками, а их три тысячи человек, надо сделать рекламу в профессиональных, мировых изданиях, те же самые брошюры, постеры и билборды в Америке - сказала продюсер фильма "Айка" Гульнара Сарсенова.

Времени осталось совсем немного. Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены уже 17 января. А вручение премии "Оскар" состоится 24 февраля в Лос - Анжелесе.

Само продвижение фильма с отечественной актрисой – дело благородное. В 2018 году Самал Еслямова за роль в фильме "Айка" получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале. В истории страны это произошло впервые. Продюсер Гульнара Сарсенова надеется, что министерство культуры поможет в этом.

- Нужно заново арендовать большие кинозалы, показывать ленту академикам, рассказывать о картине – это очень большой и дорогой труд. Я очень надеюсь на наше министерство культуры, которое должно нам помочь. Все-таки фильм от Казахстана, это гордость страны, - считает продюсер.

А пока киногруппа пытается найти выход самостоятельно.

- В целом на продвижение отечественных фильмов за рубежом нужно смотреть глобально. Борьбу за такие награды и номинации можно сравнить с гонкой, только вот мы скачем на лошадях, когда американцы летят в этом соревновании на космических кораблях. Чтобы хоть как-то покрыть расходы, нам пришлось сотрудничать с Казахфильмом и продать права на показ ленты "Айка" на телевидении, - поделилась Гульнара Сарсенова.

Кинолента на большие экраны выходила только в Алматы. Для всей страны фильм будет показан с 14 февраля, а зрители из России смогут пойти на просмотр в это же время.

Асема Тунгушбаева

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