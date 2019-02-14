Полиция Астаны прокомментировала информацию о задержании украинской правозащитницы

Женщина осуществляла деятельность, не соответствующую цели визита.

В социальных сетях распространилась недостоверная информация о задержании в городе Астане наблюдателя международной правозащитной организации Волошиной Людмилы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

В некоторых постах, рассказали в миграционной службе, утверждается о ее похищении неизвестными лицами. На самом деле, в ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля оперативно-профилактического мероприятия по мигрантам было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда, нарушая требования Кодекса об административных правонарушениях страны. В связи с этим в отношении Волошиной был составлен административный протокол, направленный для рассмотрения в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

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