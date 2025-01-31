Информацию о "задержании" блогера прокомментировали в полиции Астаны

31 января 2025 года в соцсетях появилось видео задержания мужчины на дороге в Астане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах стражи порядка вытаскивают из машины и задерживают мужчину, который оказался блогером Алибеком Ермагамбетовым.

В полиции, между тем, сообщили, что это было ненастоящее задержание.

"Распространяемая информация о задержании блогера не соответствует действительности. Департамент полиции города Астаны совместно с Алибеком Ермагамбетовым подготовили социальный ролик о борьбе с наркотиками и их последствиях. Просим доверять только официальным источникам информации", - прокомментировали в пресс-службе ДП столицы.

Между тем ранее в Алматы задержали двух блогеров, которых подозревают в вымогательстве.