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События

Информацию о "задержании" блогера прокомментировали в полиции Астаны

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:45 Фото: polisia.kz
31 января 2025 года в соцсетях появилось видео задержания мужчины на дороге в Астане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах стражи порядка вытаскивают из машины и задерживают мужчину, который оказался блогером Алибеком Ермагамбетовым. 

В полиции, между тем, сообщили, что это было ненастоящее задержание.

"Распространяемая информация о задержании блогера не соответствует действительности. Департамент полиции города Астаны совместно с Алибеком Ермагамбетовым подготовили социальный ролик о борьбе с наркотиками и их последствиях. Просим доверять только официальным источникам информации", - прокомментировали в пресс-службе ДП столицы.

Между тем ранее в Алматы задержали двух блогеров, которых подозревают в вымогательстве.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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